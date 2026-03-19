Gasolina e diesel sobem mais de 13% após novo reajuste da Acelen na Bahia

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Posto de combustível em Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Um novo aumento nos combustíveis voltou a pressionar o bolso dos consumidores no Nordeste. A Acelen anunciou reajustes nos preços da gasolina e do diesel, com validade a partir desta quinta-feira, 19.

O Diesel S10 teve alta de 13,2%, enquanto o Diesel S500 subiu 13,5%. Já a gasolina registrou reajuste de 13,1%. Esses valores ainda passam por distribuidoras e postos antes de chegar ao consumidor final, o que pode ampliar ainda mais o impacto nas bombas.

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A medida impacta diretamente estados como Bahia e Sergipe, regiões abastecidas pela refinaria operada pela empresa. De acordo com a companhia, os novos valores representam aumentos relevantes nos combustíveis vendidos às distribuidoras.



Sequência de aumentos intensifica pressão

O reajuste mais recente não aconteceu de forma isolada. Nos últimos dias, uma sequência de aumentos já vinha elevando os preços.

No dia 10 de março, os combustíveis já tinham registrado altas expressivas:

Diesel S10 saltou de R$ 3,28 para R$ 4,18

Diesel S500 passou de R$ 3,18 para R$ 4,08

Gasolina subiu de R$ 3,05 para R$ 3,05

Dois dias depois, em 12 de março, novos reajustes foram aplicados:

Diesel S10 chegou a R$ 4,99

Diesel S500 foi para R$ 4,89

Gasolina atingiu R$ 3,27

Agora, com o novo aumento em 19 de março, os preços seguem em trajetória de alta:

Diesel S10: R$ 5,65

Diesel S500: R$ 5,55

Gasolina: R$ 3,70

O que explica os aumentos

A Acelen afirma que os preços seguem critérios de mercado, considerando fatores como o valor internacional do petróleo, a variação do câmbio e custos logísticos, como frete.

A empresa é responsável pela operação da Refinaria de Mataripe, uma das maiores do país e peça-chave no abastecimento do Norte e Nordeste.