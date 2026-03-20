Receita libera programa do Imposto de Renda 2026; saiba como baixar

Programa está disponível para download no próprio site da Receita Federal - Foto: Agência Brasil

A Secretaria da Receita Federal liberou antecipadamente, na quinta-feira, 19, o programa do Imposto de Renda 2026, que está disponível no próprio site do órgão do governo.

Inicialmente, a previsão era que o download estivesse disponível nesta sexta-feira, 20, às 8h, mas, devido à conclusão antecipada dos testes finais e à estabilidade das versões para todas as plataformas, o programa foi disponibilizado na noite desta quinta.

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No entanto, a transmissão da declaração só será possível a partir das 8h da próxima segunda-feira, 23, quando começa o prazo oficial de envio do IR deste ano.

Com isso, o contribuinte terá a sexta-feira e também o final de semana para começar a adiantar a declaração do Imposto de Renda, e, assim que o prazo legal tiver início, na segunda-feira, poderá transmitir o documento.

Quem envia a declaração mais cedo recebe a restituição primeiro. Por outro lado, se houver erros ou omissões na entrega, o contribuinte perde a posição na fila e vai para o fim do calendário de restituições.

A Receita Federal prioriza a data de entrega das declarações e também observa uma fila para alguns grupos, que recebem a restituição antes de todo o resto (mesmo que tenham entregado a declaração nos últimos dias do prazo).

Quem tem prioridade?

Os públicos que têm prioridade na restituição do Imposto de Renda são:

idosos acima de 80 anos;

idosos entre 60 e 79 anos;

contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

as restituições de contribuintes que, conjuntamente, utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição por meio do sistema de pagamento PIX;

as restituições de contribuintes que, exclusivamente, utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição por meio do sistema de pagamento PIX.

Lotes de restituição

As restituições serão pagas em quatro lotes neste ano.

Confira o calendário de restituições do IR em 2026:

1º lote: 29 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 28 de agosto.

Quem é obrigado a declarar: