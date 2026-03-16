Imposto de Renda terá cashback para quem não declara; entenda a novidade

O ‘Cashback IRPF’ funciona para contribuintes de baixa renda - Foto: José Cruz / Agencia Brasil

A Receita Federal anunciou mais uma ferramenta para a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) em 2026. Quem possui baixa renda e tem valores a receber, pode contar este ano com cashback e garantir restituição automática.

Quem tem direito?

O ‘Cashback IRPF’ funciona para contribuintes de baixa renda que não tenham enviado a declaração por não estarem enquadradas nos critérios de obrigatoriedade na declaração. Caso essa pessoa tiver alguma retenção na fonte de renda, poderá receber a restituição deste valor de forma automática

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Segundo o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, muitas pessoas que não se enquadram na declaração obrigatória do IR, e não enviam a documentação, não sabem que têm direito ao benefício.

“Mas ele não é obrigado a prestar declaração e nem lembra disso, e não recebe a restituição”, reforçou. “Então, temos um piloto este ano para começar a dar a restituição automaticamente”, continuou ele.

Neste ano, o lote com os créditos para este público será liberado no dia 15 de julho.

Como receber

Para poder receber o cashback, o contribuinte precisará ter:

Chave Pix do tipo CPF

Restituição a receber, de no máximo R$ 1 mil.

Declaração do imposto de renda

Neste ano, o início para a declaração do Imposto de Renda 2026 começa na próxima segunda-feira, 23, e vai até 29 de maio. O anúncio foi realizado durante uma coletiva do Ministério da Fazenda no YouTube, nesta segunda-feira, 16.

Devem apresentar a declaração os contribuintes residentes no Brasil que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 35.584 em 2025.

Quem possui baixa renda e tem valores a receber, pode contar este ano com cashback | Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Isenção do IRPF

Conforme nova regra da nova faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês, apesar de a medida ter entrado em vigor em 1º de janeiro, a mudança não terá impacto na declaração entregue em 2026. Isso ocorre porque a declaração deste ano se refere aos rendimentos obtidos em 2025.

Assim, a nova faixa de isenção só terá efeito prático na declaração a ser apresentada em 2027. E estar isento do pagamento mensal do imposto não significa automaticamente estar dispensado de prestar contas ao Fisco, pois a obrigação de declarar depende também de outros critérios, como patrimônio, investimentos e operações financeiras.