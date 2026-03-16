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Ganhos com bets devem ser declarados no Imposto de Renda em 2026
Declaração deve ser enviada entre os dias 23 de março e 29 de maio
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Os contribuintes do Imposto de Renda que registrarem algum ganho com apostas de cota fixa em 2025 devem declarar o montante recebido na quando forem organizar o informe da renda anual.
O envio das informações é obrigatório para vencedores de prêmios acima de R$ 28.467,20 em apostas, bets e loterias de cotas fixas.
Somado a isso, também devem ser declarados saldos depositados em contas de loteria de cota fixa até 31 de dezembro de 2025, desde que o montante seja superior a R$ 5 mil.
Declaração do Imposto de Renda
A declaração do Imposto de Renda deve ser enviada entre os dias 23 de março e 29 de maio.
Vale ressaltar que a modalidade pré-preenchida estará disponível desde o início do prazo de entrega.
Os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida terão prioridade no pagamento das restituições. O primeiro lote será pago em 29 de maio.
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Pagamento de restituição
A restituição será paga em quatro lotes, sendo o primeiro lote no final de maio.
A Receita Federal informou que 80% dos contribuintes devem receber no primeiro e segundo lotes.
Veja o cronograma:
- Primeiro lote: 29 de maio de 2026;
- Segundo lote: 30 de junho de 2026;
- Terceiro lote: 31 de julho de 2026;
- Quarto lote: 28 de agosto de 2026.
Prioridades
As restituições serão pagas de acordo com a ordem de entrega de declaração. Logo, quem declara primeiro, recebe primeiro.
A legislação também estabelece prioridades na restituição. Veja a ordem de prioridade:
- Idosos com mais de 80 anos;
- Idosos com 60 anos ou mais e contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;
- Cuja maior fonte de renda seja o magistério
- Quem utilizar a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição por meio do sistema de pagamento Pix;
- As restituições de contribuintes que, exclusivamente, utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição por meio do sistema de pagamento Pix;
- As restituições dos demais contribuintes.
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