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SETOR IMOBILIÁRIO

Seguro incêndio e garantia de locação ganham força em Salvador

Na prática, parceiros imobiliários passam a capturar parte da receita gerada na etapa da locação com os dois serviços na mesma carteira

Carla Melo

Por Carla Melo

23/03/2026 - 16:36 h

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Mercado imobiliário ganha novas aberturas diante desse cenário favorável para o setor
Mercado imobiliário ganha novas aberturas diante desse cenário favorável para o setor -

Com o impulso no volume de venda de imóveis em Salvador, em 2025, o mercado imobiliário começa a ganhar novos desenhos para modelos também na área de locação.

Em 2025, a venda de imóveis contou com alta de 16,25%, e acumulou 10.454 unidades comercializadas em 12 meses, o maior volume em 14 anos, segundo dados da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA).

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Já na área de locação, Salvador acumulou aumento de 10,27% nos preços de aluguel residencial em 12 meses até janeiro de 2026 e aparece entre as capitais com maior rentabilidade anual do aluguel, com 7,16%.

Agora o mercado imobiliário ganha novas aberturas diante desse cenário favorável para o setor. A corretora Megasegur começou uma microfranquia voltada a imobiliárias e corretores para que parceiros do setor operem, dentro da própria carteira, o seguro incêndio e a garantia locatícia.

Na prática, corretores de imóveis e pequenas e médias imobiliárias passam a capturar parte da receita gerada na etapa da locação, mantendo a relação com proprietário e inquilino por mais tempo.

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Em 2025, a empresa movimentou mais de R$ 60 milhões em seguros e R$ 50 milhões em consórcios. No caso dos consórcios, a atuação entra como alternativa de crédito imobiliário. O dado ajuda a dimensionar a presença da corretora em diferentes etapas da jornada do imóvel, da locação à compra.

“A venda depende de um ciclo mais longo e de crédito. Na locação, a demanda volta com mais frequência. A ideia é permitir que a imobiliária atenda essa jornada de forma mais completa dentro da própria operação”, afirma Ângela de Paula, CEO e fundadora da empresa.

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economia Salvador Setor Imobiliário

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