Nove milhões de famílias podem ter botijão de gás gratuito; saiba como

- Foto: Divulgação

Cerca de 9,4 milhões de famílias brasileiras passam a ter acesso a botijão de gás gratuito, nesta segunda-feira, 23. A iniciativa integra maisuma etapa do programa Gás do Povo, do Governo Federal.

A Caixa Econômica Federal inicia mais uma fase da disponibilização do benefício que agora passa a alcançar quase 15 milhões de famílias. O acesso aos botijões é feito diretamente nas revendas credenciadas.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Saiba se você tem direito

O benefício é concedido às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com base em critérios como inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), renda per capita de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Têm prioridade as famílias que já recebem o Bolsa Família.



O direito ao vale-recarga Gás do Povo pode ser verificado através dos seguintes canais:

Aplicativo “Meu Social” – Gás do Povo (Governo Federal)

Portal Cidadão CAIXA (Link)

Atendimento CAIXA Cidadão – 0800 726 0207

Como funciona o benefício?

A recarga gratuita do botijão de gás poderá ser realizada pelo responsável familiar diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa, sem intermediários, mediante validação eletrônica na máquina de cartões, por uma das seguintes formas:

Cartão com chip do Bolsa Família, mediante senha;

Cartão de débito de conta Caixa, mediante senha;

CPF, com código de validação enviado ao celular cadastrado na Caixa.

Como as empresas podem participar?

A Caixa também é responsável por disponibilizar o sistema para adesão das revendedoras de gás. Para participar, as empresas devem estar cadastradas na ANP, em situação regular junto à Receita Federal, possuir conta corrente PJ na CAIXA e utilizar a azulzinha como meio de pagamento.

As revendas interessadas podem realizar a adesão ao programa por meio do site Gás do Povo.

Gás do Povo

O programa é uma política pública do Governo Federal que visa ampliar e fortalecer o acesso ao gás de cozinha no Brasil. A iniciativa substitui o Auxílio Gás dos Brasileiros e tem sido implementado de forma gradual.

A primeira fase, em novembro de 2025, contemplou 1 milhão de famílias em 10 capitais. Em janeiro de 2026, foi ampliado para 17 capitais e, posteriormente, passou a abranger todas as capitais do país. Na etapa seguinte, o programa incorporou automaticamente as 4,5 milhões de famílias que já recebiam o Auxílio Gás dos Brasileiros.

O programa oferece gratuidade na recarga do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13 kg em revendas credenciadas, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas.