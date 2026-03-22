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INVASÃO

Pix é suspenso em banco famoso após ataque hacker e desvio de R$ 100 milhões

Paralisia do serviço serviu para conter danos e investigar extensão do incidente

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/03/2026 - 17:09 h

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Este é o terceiro incidente envolvendo o Pix apenas no mês de março de 2026
Este é o terceiro incidente envolvendo o Pix apenas no mês de março de 2026 -

O BTG Pactual interrompeu todas as operações via Pix na manhã deste domingo, 22, após detectar uma invasão nos sistemas.

O ataque cibernético acionou protocolos de segurança da instituição, que optou pela paralisia preventiva do serviço para conter danos e investigar a extensão do incidente

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Impacto financeiro

Embora o banco não confirme as cifras oficialmente, as fontes de mercado indicam que o prejuízo estimado chega a R$ 100 milhões.

Desse total, cerca de R$ 80 milhões já foram bloqueados ou recuperados, restando R$ 20 milhões ainda em paradeiro incerto.

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Em nota oficial, o BTG Pactual buscou tranquilizar os usuários, garantindo que a infraestrutura principal e o sigilo bancário permaneçam intactos:

"O banco esclarece que não houve acesso a contas de clientes e nenhum dado de correntista foi exposto. A segurança das informações é nossa prioridade máxima."

Histórico de vulnerabilidades

Este é o terceiro incidente envolvendo o Pix apenas no mês de março de 2026. Anteriormente, o Banco Central já havia relatado falhas de segurança nos sistemas do Ministério Público de Goiás e da financeira Pefisa.

Vale lembrar que o BTG Pactual já esteve sob os holofotes do Banco Central em 2024, quando um vazamento expôs dados cadastrais de mais de 8 mil chaves Pix. Diferentemente dessa cena, o ataque atual parece focado na subtração de ativos e não apenas no sequestro de dados.

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Tags:

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