Declaração do Imposto de Renda começa nesta segunda; veja detalhes

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- Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O prazo para realizar a declaração do Imposto de Renda 2026 começa nesta segunda-feira, 23, e segue até 29 de maio. A entrega terá o valor mínimo de R$ 165,74 e máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devida.

As mudanças na faixa de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, e redução do imposto para quem recebe até R$ 7,35 mil, não têm efeito na declaração de ajuste anual de 2026.

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A previsão é receber 44 milhões de declarações, sendo a Bahia com expectativa de 1.739.076 milhão. Há uma inteligência artificial que permite identificar se o cidadão precisa ou não declarar.

Confira as mudanças na declaração:

Rendimentos para os ganhos com apostas de cota fixa (bets);

Bem 06.02 para saldos em loterias de cota fixa (bets);

Campo para raça e cor para titular e dependentes;

Possibilidade de informar o nome social.

Entenda como vai funcionar a declaração em 2026

Atualização dos critérios de obrigatoriedade

A pessoa precisa declarar se:

Recebeu rendimentos tributáveis maior que R$ 35.584 mil;

Outros rendimentos superiores a R$ 200 mil;

Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto;

Alienou em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas cuja soma foi superior a R$ 40 mil ou com ganhos liquidos sujeitos à incidência do imposto;

Atividade rural com receita bruta superior a R$ 177.920 mil ou pretenda compensar prejuízos;

Posse ou propriedades de bens maiores de R$ 800 mil;

Passou à condição de residente do Brasil

Optou pela isenção do GCAP de 180 dias;

Optou por declarar bens da entidade controlada no exterior pela pessoa física;

Teve, em 31 de dezembro, a titularidade de trust regidos por leis estrangeiras;

Auferiu rendimentos/compensou perdas em aplicações no exterior;

Teve lucros/dividendos no exterior.

Antecipação do pagamento de restituições

O pagamento será realizado em quatro lotes com priorização nos dois primeiros: maio e junho.

As prioridades seguirão as mesmas:

Pessoas com idade igual ou superior a 80 anos;

Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e deficientes e portadores de moléstias graves;

Cuja fonte de renda seja o magistério;

Que utilizam a pré-preenchida e restituição por Pix;

Demais contribuintes

Preenchimento e apresentação

É possível realizar o preenchimento automático através do Programa Gerador de Declaração (PGD IRPF) e Meu Imposto de Renda (MIR), que agora permite avaliar a renda variável.

Pré-preenchida

Para acessar, é preciso ser ouro ou prata no gov.br. No entanto, o Ministério alerta pois são informações de terceiros, e eles não fazem filtros.

Entre as novidades estão:

Recuperação das informações de pagamento;

Informações do IRRF de renda variável;

Informações do eSocial - empregados domésticos;

Otimização na recuperação das informações dos dependentes.

Novidades na Malha do IRPF

Agora, haverá otimização dos parâmetros de despesas médicas considerando as informações do Receita Saúde. Além disso, a expectativa é de que aconteça uma redução de 25% nos parâmetros médicos.

Imposto de Renda terá cashback para quem não declara

Quem possui baixa renda e tem valores a receber, pode contar este ano com cashback e garantir restituição automática.

O ‘Cashback IRPF’ funciona para contribuintes de baixa renda que não tenham enviado a declaração por não estarem enquadrados nos critérios de obrigatoriedade na declaração. Caso essa pessoa tiver alguma retenção na fonte de renda, poderá receber a restituição deste valor automaticamente.

Para poder receber o cashback, o contribuinte precisará ter chave Pix do tipo CPF e restituição a receber, de no máximo R$ 1 mil.

Ganhos com bets devem ser declarados

Os contribuintes que registrarem algum ganho com apostas de cota fixaem 2025 devem declarar o montante recebido na quando forem organizar o informe da renda anual.

O envio das informações é obrigatório para vencedores de prêmios acima de R$ 28.467,20 em apostas, bets e loterias de cotas fixas.

Somado a isso, também devem ser declarados saldos depositados em contas de loteria de cota fixa até 31 de dezembro de 2025, desde que o montante seja superior a R$ 5 mil.

Cronograma IRPF - Vencimento das cotas

29/05: única ou primeira

30/06: segunda cota

31/07: terceira cota

31/08: quarta cota

30/09: quinta cota

30/10: sexta cota

30/11: sétima cota

30/12: oitava cota

Minhas Dívidas e Pendências

A Receita Federal disponibiliza o serviço Minhas Dívidas e Pendências para que contribuintes e contabilistas consultem débitos e pendências em um ambiente mais intuitivo no Portal de Serviços da Receita Federal.

O serviço foi redesenhado seguindo o padrão gov.br, com uso do design system do governo federal. A padronização contribui para uma navegação mais consistente e previsível, com melhor acessibilidade e linguagem visual alinhada aos serviços públicos digitais, o que reduz dúvidas e torna a experiência mais intuitiva.