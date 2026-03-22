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IR 2026

Mudança no IR pode aumentar risco de malha fina; entenda

Receita Federal conseguirá cruzar 100% dos gastos médicos

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/03/2026 - 11:47 h

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Novas regras IR 2026
Novas regras IR 2026 -

A Receita Federal vai ampliar a fiscalização sobre despesas médicas no Imposto de Renda, exigindo mais atenção dos contribuintes para evitar a malha fina.

A partir do IR 2026, o órgão afirma que conseguirá cruzar praticamente 100% dos gastos informados nas declarações.

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A mudança ocorre com a implementação do sistema Receita Saúde, que registra eletronicamente os recibos emitidos por profissionais da área e permite o cruzamento automático das informações com os dados declarados pelos contribuintes.

O que muda na prática?

Com o novo sistema, a Receita passa a comparar diretamente os valores declarados com os recibos emitidos pelos profissionais de saúde.

Isso reduz a margem para inconsistências e aumenta o risco de a declaração ser retida em caso de divergências.

O que é o Receita Saúde?

O Receita Saúde é um recibo eletrônico emitido por profissionais que atuam como pessoa física, como médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.

O documento é gerado digitalmente e fica armazenado na base de dados da Receita, podendo inclusive aparecer automaticamente na declaração pré-preenchida do contribuinte.

Qual é o objetivo do sistema?

Entre os principais objetivos estão:

  • registrar de forma confiável os pagamentos por serviços de saúde
  • facilitar o preenchimento da declaração
  • permitir a verificação das despesas na malha fiscal
  • reduzir fraudes, como a emissão de recibos falsos

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Tags:

Imposto de Renda Malha Fina Receita Federal

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