IR 2026
Mudança no IR pode aumentar risco de malha fina; entenda
Receita Federal conseguirá cruzar 100% dos gastos médicos
Por Ane Catarine
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A Receita Federal vai ampliar a fiscalização sobre despesas médicas no Imposto de Renda, exigindo mais atenção dos contribuintes para evitar a malha fina.
A partir do IR 2026, o órgão afirma que conseguirá cruzar praticamente 100% dos gastos informados nas declarações.
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A mudança ocorre com a implementação do sistema Receita Saúde, que registra eletronicamente os recibos emitidos por profissionais da área e permite o cruzamento automático das informações com os dados declarados pelos contribuintes.
O que muda na prática?
Com o novo sistema, a Receita passa a comparar diretamente os valores declarados com os recibos emitidos pelos profissionais de saúde.
Isso reduz a margem para inconsistências e aumenta o risco de a declaração ser retida em caso de divergências.
O que é o Receita Saúde?
O Receita Saúde é um recibo eletrônico emitido por profissionais que atuam como pessoa física, como médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.
O documento é gerado digitalmente e fica armazenado na base de dados da Receita, podendo inclusive aparecer automaticamente na declaração pré-preenchida do contribuinte.
Qual é o objetivo do sistema?
Entre os principais objetivos estão:
- registrar de forma confiável os pagamentos por serviços de saúde
- facilitar o preenchimento da declaração
- permitir a verificação das despesas na malha fiscal
- reduzir fraudes, como a emissão de recibos falsos
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