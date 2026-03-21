CEO da Multiplan, rede de shoppings, ataca fim da escala 6x1 e vê risco para salários

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Peres argumenta que mais gente "fará menos coisas" com a mudança - Foto: Reprodução

Enquanto a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da jornada de trabalho 6x1 ganha tração no Congresso e nas redes sociais, o empresariado intensifica o tom crítico à medida.

Em entrevista à Folha de SP, Eduardo Peres, CEO da Multiplan — uma das maiores administradoras de shopping centers do país —, afirmou que a redução da jornada de 44 para 36 horas semanais trará custos elevados que podem ser repassados ao trabalhador na forma de rendimentos menores.

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“É muito ruim para o varejo nacional e para o país. Não conheço nenhum país que evoluiu trabalhando menos”, declarou o executivo.

Peres argumenta que a mudança não resultará em ganhos de produtividade automáticos, mas sim em um cenário onde "mais gente fará menos coisas", o que, em sua visão, vai pressionar a média salarial para baixo.

Resistência à automação

Diferente de setores industriais que buscam na tecnologia uma saída para a redução de mão de obra, Peres descarta que a PEC impulsione a automação no varejo físico.

De acordo com ele, o "toque humano" é o pilar do comércio em shoppings, tornando a operação dependente da escala de trabalho atual para manter a viabilidade econômica.

Expansão e recorde de vendas

Apesar do embate político, a Multiplan demonstra robustez financeira. Na última quarta-feira (18), o grupo inaugurou a sexta expansão do Morumbi Shopping, em São Paulo.

O projeto de R$ 400 milhões, que contou com capital de fundos de pensão como Funcef e Previ, adiciona 13 mil m² de área locável e foca na alta gastronomia.

O grupo encerrou 2025 com o maior faturamento de sua história: R$ 25,9 bilhões em vendas totais de seus lojistas, detendo agora 12,9% do market share do setor no Brasil.

Projeções para 2026

Para o próximo ano, Peres aposta no ciclo eleitoral e no alívio monetário para sustentar o consumo. “Historicamente, ano de eleição é um ano em que se gasta mais. Aliado a isso, prevemos uma queda na taxa de juros”, afirmou.

Atualmente, a Selic encontra-se em 14,75% ao ano, após o recente corte de 0,25 ponto percentual pelo Copom.

Raio-X Multiplan

• Portfólio: 20 unidades (incluindo BarraShopping e BH Shopping).

• Mais de 100 milhões de veículos visitam a rede anualmente.

• Lucro líquido de R$ 1,1 bilhão.

• Prioridade para expansão de ativos internos em vez de aquisições.