Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Erro simples no Imposto de Renda pode bloquear CPF; entenda

Confusão na separação da renda pode ter grandes consequências

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/03/2026 - 14:44 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Confusão na declaração do Imposto de Renda pode travar CPF de declarante
Confusão na declaração do Imposto de Renda pode travar CPF de declarante -

A entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 começa nesta segunda-feira, 23, e segue até o dia 29 de maio. Com isso, a preocupação de organizar uma declaração correta aumenta, visto que um deslize no momento do preenchimento dos dados pode causar uma trava no CPF do declarante.

Uma falha comum é a “Confusão Patrimonial” que consiste no contribuinte misturar as rendas pessoais com as de uma empresa, assim, declarando os rendimentos de forma incorreta o que pode levá-lo à malha fina da Receita Federal do Brasil.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Esse erro resulta em uma inconsistência na declaração, podendo até travar o CPF do contribuinte, dando o status de Pendente de Regularização ou Suspenso devido a pendências com a Receita Federal ao documento.

O bloqueio é temporário, durando até que o contribuinte regularize suas pendências.

Este erro é considerado como “invisível” pois não acontece no momento de declarar, mas sim ao longo do ano.

Pequenas decisões do dia a dia, como pagar contas pessoais com com recursos da empresa criam divergências difíceis de justificar na declaração.

Leia Também:

Justiça concede liberdade para mãe de Henry Borel
Debate sobre o fim da escala 6x1 avança na Câmara dos Deputados
Bolsonaro reage bem a tratamento e pode deixar UTI nas próximas 24 horas
Nove milhões de famílias podem ter botijão de gás gratuito; saiba como

Como não cair na malha fina do IR 2026

Evitar ser selecionado para a Malha Fina do Imposto de Renda de 2026 passa por medidas ainda negligenciadas por muitos contribuintes.

A prática fundamental para evitar a malha fina é separar as contas pessoais das empresariais sendo o ponto principal para manter a clareza nas movimentações.

Além disso, é importante:

  • registrar corretamente retiradas de dinheiro;
  • manter a contabilidade atualizada;
  • garantir que os rendimentos declarados estejam alinhados com a realidade financeira.

Entenda como se preparar para o IR 2027

O erro que mais chama atenção da receita

Um dos principais gatilhos de fiscalização está na incoerência entre a renda declarada e movimentação bancária.

Atualmente, o Fisco confere os dados com bancos, operadoras de cartão e outras fontes, ponto que amplia a detecção de irregularidades.

Logo, não basta preencher os valores corretos na declaração, eles precisam fazer sentido dentro do histórico financeiro do contribuinte.

Ou seja, caso o contribuinte tenha declarado um rendimento baixo, mas tenha uma movimentação financeira alta, a Receita acende um alerta automático sobre essas transações.

Saiba como se preparar para o Imposto de Renda 2027
Saiba como se preparar para o Imposto de Renda 2027 | Foto: Joédson Alves/ Agência Brasil

Pontos onde muitas pessoas erram

Outro ponto onde os contribuintes devem ter muita atenção é na forma em que os rendimentos são classificados. Cada um possui regras próprias e tratamento tributário diferente.

  • Pré-labore: tributado como salário e deve ser declarado como rendimento tributável;
  • Lucros e dividendos: podem ser isentos, desde que sejam apurados corretamente na contabilidade da empresa.

Porém, o problema surge quando essas categorias são misturadas ou quando os valores declarados não condizem com a realidade financeira do declarante.

Dinheiro “sem explicação” gera alerta

Ganhos financeiros sem origem comprovada são outro fator de alerta para a Receita Federal.

Para o Fisco, todo valor precisa de uma justificativa clara, tanto na empresa como na pessoa física. Movimentações não explicadas e valores recebidos sem documentação são exemplos comuns que podem gerar questionamentos.

Geralmente esse problema acontece quando não há uma separação nas contas, ponto que dificulta a rastreabilidade dos recursos.

Falta de organização vira efeito dominó

O costume de não manter um controle de gastos adequado não afeta somente as empresas, mas também afeta diretamente a declaração dos sócios.

Quando os registros não refletem a realidade, as inconsistências se replicam entre pessoa jurídica (PJ) e pessoa física (PF), aumentando o risco de cair na malha fina e dificultando a correção.

Confusão na declaração do Imposto de Renda pode travar CPF de declarante
Confusão na declaração do Imposto de Renda pode travar CPF de declarante | Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Checklist rápido antes de enviar a declaração

Antes do envio da declaração, uma revisão cuidadosa dos dados pode evitar problemas futuros com a Receita Federal

Pontos para serem verificados:

  • renda declarada é compatível com a movimentação bancária,
  • todos os rendimentos foram informados;
  • não há valores sem origem comprovada;
  • pré-labore e lucros estão separados.

Caso exista qualquer inconsistência, o ideal é corrigir antes do envio para reduzir o risco de retenção na malha fina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Imposto de Renda Receita Federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Confusão na declaração do Imposto de Renda pode travar CPF de declarante
Play

Tragédia: queda de monomotor deixa um morto; veja vídeo

Confusão na declaração do Imposto de Renda pode travar CPF de declarante
Play

Novas imagens mostram momento do desabamento da ponte JK; veja vídeo

Confusão na declaração do Imposto de Renda pode travar CPF de declarante
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

Confusão na declaração do Imposto de Renda pode travar CPF de declarante
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

x