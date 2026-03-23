BRASIL
Erro simples no Imposto de Renda pode bloquear CPF; entenda
Confusão na separação da renda pode ter grandes consequências
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A entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 começa nesta segunda-feira, 23, e segue até o dia 29 de maio. Com isso, a preocupação de organizar uma declaração correta aumenta, visto que um deslize no momento do preenchimento dos dados pode causar uma trava no CPF do declarante.
Uma falha comum é a “Confusão Patrimonial” que consiste no contribuinte misturar as rendas pessoais com as de uma empresa, assim, declarando os rendimentos de forma incorreta o que pode levá-lo à malha fina da Receita Federal do Brasil.
Esse erro resulta em uma inconsistência na declaração, podendo até travar o CPF do contribuinte, dando o status de Pendente de Regularização ou Suspenso devido a pendências com a Receita Federal ao documento.
O bloqueio é temporário, durando até que o contribuinte regularize suas pendências.
Este erro é considerado como “invisível” pois não acontece no momento de declarar, mas sim ao longo do ano.
Pequenas decisões do dia a dia, como pagar contas pessoais com com recursos da empresa criam divergências difíceis de justificar na declaração.
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Como não cair na malha fina do IR 2026
Evitar ser selecionado para a Malha Fina do Imposto de Renda de 2026 passa por medidas ainda negligenciadas por muitos contribuintes.
A prática fundamental para evitar a malha fina é separar as contas pessoais das empresariais sendo o ponto principal para manter a clareza nas movimentações.
Além disso, é importante:
- registrar corretamente retiradas de dinheiro;
- manter a contabilidade atualizada;
- garantir que os rendimentos declarados estejam alinhados com a realidade financeira.
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O erro que mais chama atenção da receita
Um dos principais gatilhos de fiscalização está na incoerência entre a renda declarada e movimentação bancária.
Atualmente, o Fisco confere os dados com bancos, operadoras de cartão e outras fontes, ponto que amplia a detecção de irregularidades.
Logo, não basta preencher os valores corretos na declaração, eles precisam fazer sentido dentro do histórico financeiro do contribuinte.
Ou seja, caso o contribuinte tenha declarado um rendimento baixo, mas tenha uma movimentação financeira alta, a Receita acende um alerta automático sobre essas transações.
Pontos onde muitas pessoas erram
Outro ponto onde os contribuintes devem ter muita atenção é na forma em que os rendimentos são classificados. Cada um possui regras próprias e tratamento tributário diferente.
- Pré-labore: tributado como salário e deve ser declarado como rendimento tributável;
- Lucros e dividendos: podem ser isentos, desde que sejam apurados corretamente na contabilidade da empresa.
Porém, o problema surge quando essas categorias são misturadas ou quando os valores declarados não condizem com a realidade financeira do declarante.
Dinheiro “sem explicação” gera alerta
Ganhos financeiros sem origem comprovada são outro fator de alerta para a Receita Federal.
Para o Fisco, todo valor precisa de uma justificativa clara, tanto na empresa como na pessoa física. Movimentações não explicadas e valores recebidos sem documentação são exemplos comuns que podem gerar questionamentos.
Geralmente esse problema acontece quando não há uma separação nas contas, ponto que dificulta a rastreabilidade dos recursos.
Falta de organização vira efeito dominó
O costume de não manter um controle de gastos adequado não afeta somente as empresas, mas também afeta diretamente a declaração dos sócios.
Quando os registros não refletem a realidade, as inconsistências se replicam entre pessoa jurídica (PJ) e pessoa física (PF), aumentando o risco de cair na malha fina e dificultando a correção.
Checklist rápido antes de enviar a declaração
Antes do envio da declaração, uma revisão cuidadosa dos dados pode evitar problemas futuros com a Receita Federal
Pontos para serem verificados:
- renda declarada é compatível com a movimentação bancária,
- todos os rendimentos foram informados;
- não há valores sem origem comprovada;
- pré-labore e lucros estão separados.
Caso exista qualquer inconsistência, o ideal é corrigir antes do envio para reduzir o risco de retenção na malha fina.
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