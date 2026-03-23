Bolsonaro reage bem a tratamento e pode deixar UTI nas próximas 24 horas

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está no Hospital DF Star - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora em seu quadro de saúde e pode deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nas próximas 24 horas, de acordo com o novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 23.

Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde foi diagnosticado com broncopneumonia. O político, de 70 anos, deu entrada na unidade de saúde no último dia 13 deste mês.

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À imprensa, os médicos afirmam que ele “permanece estável clinicamente, com evolução favorável e sem intercorrências”.

“Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas”, diz o novo boletim médico.

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente cumpre a pena na Papudinha, em Brasília.

Bolsonaro pode ganhar prisão domiciliar

O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, se manifestou a favor da concessão da prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A manifestação foi confirmada nesta segunda-feira, 23.

"Ao ver da Procuradoria-Geral da República (PGR), está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-presidente", diz o documento.

A decisão final, contudo, cabe ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).