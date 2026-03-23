Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

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Flávio Bolsonaro dançando em agenda no Nordeste - Foto: Divulgação | Vittor Sales

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), tem intensificado a agenda de pré-campanha nas últimas semanas, seguindo a lógica eleitoral de ampliar a visibilidade pública.

A atuação, no entanto, passou a gerar críticas nas redes sociais, já que ocorre no momento em que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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O episódio mais recente ocorreu no domingo, 22, durante agenda em João Pessoa, quando Flávio apareceu dançando no palco e interagindo com apoiadores.

Confira:

A cena repercutiu nas redes, com comentários que questionavam a postura diante do estado de saúde do ex-presidente. Um internauta chegou a questionar: “O papai não tá morrendo?”.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na semana anterior, o senador já havia sido alvo de críticas por publicar vídeos em tom festivo durante compromissos políticos em Rondônia.

Discurso conflitante

Ao mesmo tempo em que mantém a agenda pública, Flávio tem usado o quadro de saúde do pai para criticar decisões do Judiciário e defender a concessão de prisão domiciliar humanitária.

“Estão colocando a vida de Jair Bolsonaro em risco de propósito. Não existe mais justificativa para que não cumpram a lei e coloquem Bolsonaro em prisão humanitária”, escreveu em publicação no dia 13 de março.

Veja publicação

Estão colocando a vida de @jairbolsonaro em risco de propósito. Não existe mais justificativa para que não cumpram a lei e coloquem Bolsonaro em prisão humanitária pic.twitter.com/dcGrKxRKNw — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 13, 2026

O que diz Flávio

Desde que começou a ser criticado nas redes sociais por estar feliz enquanto o pai está internado, Flávio disse que só tem feito o que o próprio Bolsonaro pediu.

“Fazendo o que meu pai pediu: ‘Leve esperança ao povo brasileiro’”, escreveu nas redes sociais, acrescentando que tem visitado o ex-presidente.

Situação de Bolsonaro

Jair Bolsonaro está preso desde janeiro e internado em Brasília desde o dia 13 de março, após ser diagnosticado com broncopneumonia bacteriana.

Ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por condenação relacionada a crimes contra a democracia e aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre domiciliar.