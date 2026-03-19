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QUADRO DELICADO

Bolsonaro apresenta melhora, mas segue na UTI sem previsão de alta

Ex-presidente continua tratando quadro de broncopneumonia

Ane Catarine

Por Ane Catarine

19/03/2026 - 12:09 h

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Ex-presidente Bolsonaro segue na UTI
Ex-presidente Bolsonaro segue na UTI -

Embora ainda não tenha previsão de deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, conforme boletim médico divulgado na manhã desta quinta-feira, 19.

Neste momento, ele “segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora”.

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Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira, 13, após passar mal na Papudinha, onde cumpre pena de prisão por golpe de Estado na capital federal.

Após exames, foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral, causada pela aspiração de líquido do estômago.

Diante do quadro clínico, a defesa voltou a pedir ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar.

Lei na íntegra o boletim médio

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Manteve boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas.

Segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento."

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Jair Bolsonaro STF UTI

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