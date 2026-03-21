Bolsonaro melhora na UTI e inicia tratamento para dor na mandíbula

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Bolsonaro segue internado na UTI - Foto: Sergio Lima / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou evolução clínica e iniciou tratamento odontológico após relatar dor na mandíbula direita, segundo boletim divulgado neste sábado, 21, pelo Hospital DF Star, em Brasília.

Bolsonaro, que completa 71 anos neste sábado, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ainda não há previsão de alta.

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“Bolsonaro permanece em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Apresenta evolução clínica favorável, sem intercorrências”, completa o boletim.

Histórico

Bolsonaro está internado desde 13 de março no Hospital DF Star, após apresentar sintomas como febre, calafrios, sudorese intensa e queda na saturação de oxigênio.

Antes da internação, ele estava detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado.