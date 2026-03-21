Bolsonaro completa 71 anos com recordes inéditos na política

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Aniversário de Jair Bolsonaro - Foto: Divulgação/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa 71 anos neste sábado, 21, de forma atípica.

Ele está internado no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar um quadro de broncopneumonia bacteriana e, por cumprir pena de prisão por golpe de Estado, está longe de qualquer confraternização com familiares e amigos.

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Bolsonaro deu entrada na unidade hospitalar no último dia 13 após passar mal na cela onde está custodiado, na Papudinha, e não há previsão de alta até o momento.

Marcos inéditos na vida pública

O ex-presidente acumula marcos inéditos na política brasileira, sendo o primeiro a não vencer uma tentativa de reeleição desde a redemocratização e o primeiro a ser condenado criminalmente por tentativa de golpe de Estado.

Em setembro de 2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado.

Além da prisão, ele foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2060, quando terá 105 anos.

Felicitações

Pelas redes sociais, parentes fizeram homenagens a Bolsonaro e marcaram a data.

O senador e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL), gravou um vídeo na casa do pai e o editou com imagens da infância em família e momentos da trajetória política do clã.

“Sempre bate uma saudade enorme do tempo em que a gente estava junto no dia a dia, conversando, rindo e falando de tudo um pouco. Hoje, essas conversas estão mais limitadas, mas eu tenho fé de que esse tempo difícil vai passar”, escreveu.

Já o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), que é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, recordou como foi crescer ao lado do pai e disse que sempre fez de tudo “para ajudar o velho a conquistar seus objetivos”.

Apelos por prisão domiciliar

Parentes e aliados pressionam pela concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente, em razão do quadro de saúde.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, abriu prazo nesta sexta-feira para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) após receber o relatório médico.