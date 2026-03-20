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DIA DIFÍCIL

Carlos Bolsonaro sai “destruído” após visitar o pai na UTI

Ex-vereador esteve com Jair Bolsonaro na noite de quinta-feira, 19

Ane Catarine

Por Ane Catarine

20/03/2026 - 7:28 h

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Ex-vereador Carlos Bolsonaro visita o pai, Jair Bolsonaro, na UTI
Ex-vereador Carlos Bolsonaro visita o pai, Jair Bolsonaro, na UTI -

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) lamentou, na noite de quinta-feira, 19, o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante visita à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília.

Em publicação nas redes sociais, Carlos relatou ter encontrado o pai, descrito por ele como “homem forte”, irreconhecível ao entrar no quarto.

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Segundo ele, Bolsonaro estava “apagado na cadeira, com a cabeça baixa, soluçando enquanto dormia”, o que o fez recuar antes de se aproximar.

“Fiquei alguns minutos em silêncio, do lado de fora, tentando me recompor, antes de entrar novamente. (...) Foi um dos dias mais difíceis ao visitar o ex-presidente Bolsonaro. Saio do hospital destruído”, desabafou.

Por que Bolsonaro está internado?

Bolsonaro está hospitalizado desde 13 de março após passar mal no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Ele foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral, considerada a forma mais grave entre os quadros respiratórios já enfrentados pelo ex-presidente, segundo a equipe médica.

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Exames apontaram maior comprometimento do pulmão esquerdo. O tratamento inclui antibióticos intravenosos, monitoramento intensivo e suporte clínico.

Até o momento, não há previsão de alta. Inicialmente, os médicos estimaram pelo menos uma semana de internação.

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Carlos Bolsonaro Jair Bolsonaro UTI

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