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ANÁLISE DE PEDIDO

Bolsonaro pode ir para prisão domiciliar após decisão de Moraes

Ministro pediuà PGR que se manifeste sobre pedido da defesa do ex-presidente

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

21/03/2026 - 7:00 h

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Jair Bolsonaro está internado por causa de infecção no pulmão.
Jair Bolsonaro está internado por causa de infecção no pulmão. -

Jair Bolsonaro (PL) pode passar a cumprir a pena de 27 anos por participação na tentativa de golpe de estado em prisão domiciliar.

Nesta sexta-feira, 20, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou à Procuradoria-Geral da República (PGR) que se manifeste sobre o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do ex-presidente.

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Em decisão, o magistrado remeteu laudos médicos fornecidos pelo hospital particular DF Star, onde o dirigente de direita está internado, ao Ministério Público Federal (MPF).

O objetivo é para que a PGR se manifeste sobre o estado de saúde do ex-presidente e sobre o pedido dos advogados de prisão domiciliar.

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Alta médica

De acordo com a CNN, o hospital se manifestou pela necessidade de Bolsonaro permanecer na unidade de saúde por mais 14 dias. Ele foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral, causada pela aspiração de líquido do estômago.

Bolsonaro cumpre pena no Complexo da Papudinha, no Distrito Federal. Ele está internado há uma semana no DF Star.

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Tags:

Alexandre Moraes Jair Bolsonaro Prisão domiciliar

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