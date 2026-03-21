No aniversário de Bolsonaro, Michelle fala em “livramento da morte”

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Jair Bolsonaro completa 71 anos e recebe mensagem de esposa - Foto: Isac Nóbrega/PR

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou neste sábado, 21, uma mensagem de aniversário ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que completa 71 anos, e afirmou que “Deus o livrou da morte mais uma vez".

Na publicação, ela disse que o momento é “atípico”, já que Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, em tratamento contra broncopneumonia bacteriana.

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“Um aniversário atípico, dentro de um hospital, mas vamos ser gratos a Deus, porque mais uma vez Ele te livrou da morte”, escreveu.

A ex-primeira-dama também projetou um novo ciclo para Bolsonaro, mencionando expectativas de “novidades” e “bênçãos”, além de afirmar que ele estaria sendo preparado para “algo maior”.

Internado desde a última semana, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Atualmente, ele está sob custódia no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, com possibilidade de passar a cumprir prisão domiciliar.