Flávio Bolsonaro isola Ratinho Júnior ao declarar apoio a adversário

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Saulo Cruz | Agência Senado

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), anunciou o apoio à pré-candidatura do também senador Sergio Moro (União-PR) para o governo do Paraná. A declaração ocorreu em evento na quarta-feira, 18, em Brasília.

Em uma publicação na rede social de Moro, Flávio disse ser uma “grande alegria” que Moro compartilhe “das mesmas pautas e entenda o momento pelo qual o Brasil passa”.

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Como ficou o acerto?

O acerto prevê que Flávio apoiará Moro ao governo do Paraná, mesmo que não seja pelo PL. Em troca, o ex-juiz servirá de palanque para a candidatura presidencial de Flávio.

O acordo, no entanto, vai além. Segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, o filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) acertou que caberá a ele definir quem serão os candidatos ao Senado na chapa de Moro.

Um deles será o deputado federal Filipe Barros (PL-PR). A ideia de Flávio é usar a outra vaga ao Senado para tentar atrair apoios de outros partidos para a chapa do ex-juiz.

Prejuízo a Ratinho Júnior

A aliança do pré-candidato a presidente pelo PL com Moro atrapalha o atual governador, Ratinho Junior (PSD), de fazer seu sucessor — o assédio a Moro, pelo PL, começou após o pessedista indicar que será candidato à Presidência da República contra Flávio nas eleições de 2026.

Na semana passada, Ratinho se reuniu com Rogério Marinho. Na conversa, o senador deixou claro que o PL não fechará aliança com o PSD no estado, caso o governador concorra à Presidência.