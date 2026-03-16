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REVELAÇÕES

Contatos de Nikolas e Flávio Bolsonaro são encontrados no celular de Vorcaro

Parlamentares negam relação com o ex-banqueiro

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

16/03/2026 - 21:57 h

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Nikolas e Flavio Bolsonaro acenam para apoiadores.
Nikolas e Flavio Bolsonaro acenam para apoiadores. -

Novos contatos de políticos foram encontrados no celular do ex-banqueiro e controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro com o avanço das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS.

Desta vez, aparecem os nomes do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

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O filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que nunca teve contato com Vorcaro. "O número do meu telefone não é propriamente um segredo", afirmou. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Nikolas Ferreira, por sua vez, diz que nunca se encontrou com o ex-banqueiro e que não se lembra de ter mantido contato telefônico ou por mensagem com ele. No entanto, ele admite que isso pode ter acontecido já que ambos tinham um amigo em comum, o pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha.

"Mas tenho certeza de que nenhuma eventual mensagem ou conversa era sobre lista de pagamentos ou contratos", diz ele. O deputado viajou em um avião de Vorcaro, mas afirma que não sabia que ele era o dono da aeronave.

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Outros nomes

Nas listas também aparece os nomes do governador do Rio, Cláudio Castro (PL-RJ), o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), o senador Ciro Nogueira, o ex-presidente Michel Temer, o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, o ex-ministro Guido Mantega.

Dos contatos pesquisados estão também empresários como Joesley Batista, de quem ele era amigo, e Nelson Tanure, além do apresentador Luciano Huck.

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Tags:

Daniel Vorcaro Flávio Bolsonaro Nikolas Ferreira

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