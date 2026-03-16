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POLÍTICA

Relação azedou? Lula demonstra incômodo com Alexandre de Moraes

Presidente tem se manifestado contra magistrado nos bastidores do Planalto

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

16/03/2026 - 8:23 h

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Ministro do STF, Alexandre de Moraes, e presidente Lula (PT)
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, e presidente Lula (PT) -

O presidente Lula (PT) tem que se queixado a aliados sobre as controvérsias envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente após as divulgações recentes relacionadas ao Banco Master.

Em conversas reservadas no Palácio do Planalto, o petista tem avaliado que o atual cenário envolvendo o magistrado acaba respingando politicamente no governo, ainda que Lula tenha afirmado que não possui relação com contratos ou contatos atribuídos ao ministro e a familiares.

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Ainda assim, segundo o colunista Lauro Jardim, ao jornal O Globo, o chefe do Executivo federal teme que a repercussão pública desses episódios acabe sendo associada ao governo federal.

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STF prevê nova crise com Moraes após tentativa de defesa

Membros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que a nota publicada pelo ministro Alexandre de Moraes, após a divulgação de supostas trocas de mensagens entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, não encerra a suspeita de uma possível relação entre os dois.

Segundo informações do canal CNN Brasil, alguns magistrados afirmaram, sob anonimato, que Moraes não conseguiu afastar as suspeitas de um contato entre eles no dia da prisão do empresário, no final de 2025.

Um dos ministros teria dito que a "emenda saiu pior que o soneto", destacando que a tentativa de 'fugir' da crise, sem maiores explicações, pode prejudicar ainda mais a credibilidade do magistrado da Corte.

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