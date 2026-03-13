“Tira a bunda da cadeira”, dispara Lula sobre uso de Ozempic para emagrecer

Lula durante visita e inauguração do Centro de Trauma do Hospital Federal do Andaraí, nesta sexta - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as pessoas que utilizam o remédio Ozempic na busca por emagrecimento, nesta sexta-feira, 13, durante a inauguração do novo setor de trauma do Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro.

Sobre o tema, Lula polemizou dizendo que “As pessoas têm que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco". A fala aconteceu durante visita e inauguração do Centro de Trauma do Hospital Federal do Andaraí, nesta sexta.

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Para o presidente Lula, a questão do Ozempic é "delicada", visto que não se pode "tirar a obrigação do médico orientar corretamente as pessoas".

Evento no Rio de Janeiro

Antes da polêmica declaração, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), pediu para que o chefe do Executivo disponibilizasse, com auxílio do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o medicamento no SUS (Sistema Único de Saúde).

"Por que que as pessoas não andam meia hora todo dia? Por que que não caminham? Por que que não fazem ginástica? As pessoas têm que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco", comentou Lula.

Somado a isso, o presidente Lula ainda criticou a alimentação: “somos obrigados orientar as pessoas que elas precisam comer comida saudável. Você não pode dar de presente uma injeção para as pessoas emagrecerem se a pessoa quer comer quatro rabadas por dia, três feijoadas e comer um quilo de torresmo".

O presidente Lula destacou que "o remédio não é um prêmio para quem é relaxado". Segundo ele, "o remédio tem que ser dado para as pessoas que por necessidade de saúde não conseguem emagrecer".

Ozempic é seguro?

Por mais que originalmente o Ozempic tenha sido criado para o tratamento de diabetes tipo 2, o medicamento tomou fama por conta de seu princípio ativo, a semaglutida.

O Ozempic faz com que o paciente tenha uma redução em seu apetite e, consequentemente, perca peso.

O uso da semaglutida, composto principal da Ozempic e medicamentos semelhantes, como Wegovy foi considerado seguro pela Anvisa para ambos usos, tanto para perda de peso, quanto diabetes tipo 2.

Porém, ela deve ser utilizado sobre prescrição e orientação médica, para evitar efeitos colaterais indesejáveis, como:

náuseas;

diarreia;

mal-estar;

perda de massa muscular;

entre outras.

A aplicação também deve ser acompanhada de uma rotina de alimentação saudável e exercícios físicos.