Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VINGANÇA?

Visto bloqueado: Lula toma medida drástica contra assessor de Trump

Presidente diz o motivo de proibir entrada de americano no país

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

13/03/2026 - 15:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Conselheiro de Donald Trump, Darren Beattie
Conselheiro de Donald Trump, Darren Beattie -

O presidente Lula (PT) diz que proibiu a entrada de Darren Beattie, conselheiro do presidente americano Donald Trump, no Brasil, para visitar o ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL). O petista ainda explicou o motivo da sua decisão.

"Aquele cara americano (Darren Beattie) que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar [Bolsonaro] e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado", disse ele.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, ele ainda citou o bloqueio da entrada do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da sua família nos Estados Unidos (EUA), em agosto, quando o governo americano fez uma séria de ofensivas contra o Brasil.

"Não, você sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido", disse Lula.

Leia Também:

Moraes veta visita de assessor de Trump a Bolsonaro
EUA x Brasil: Trump volta a ameaçar Lula e Moraes por caso Bolsonaro
Moraes cede a apelo de Bolsonaro e libera visita de assessor de Trump

À época, a revogação também atingiu outras autoridades brasileiras e ex-funcionários da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) que atuaram na contratação de médicos cubanos no programa Mais Médicos.

Beattie fora do Brasil

Procurado, o Itamaraty confirmou o cancelamento do visto de Beattie. Segundo a pasta, a revogação ocorreu por "omissão e falseamento de informações relevantes quanto ao motivo da visita".

Beattie havia solicitado o visto na semana passada usando como justificativa sua participação no fórum de minerais críticos da Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), a ser realizado em São Paulo.

"Trata-se de princípio legal suficiente para a denegação de visto, de acordo com a legislação nacional e internacional", afirmou o Itamaraty.

Visita a Bolsonaro

Na quinta-feira, 12, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), recuou da decisão de manter a visita de Beattie ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está detido no Complexo da Papuda, em Brasília.

A revogação ocorreu após o Ministério das Relações Exteriores alertar a Corte sobre riscos de interferência diplomática.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Conselheiro de Donald Trump, Darren Beattie
Play

Caso Master: prisão de Daniel Vorcaro é mantida após decisão do STF

Conselheiro de Donald Trump, Darren Beattie
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Conselheiro de Donald Trump, Darren Beattie
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Conselheiro de Donald Trump, Darren Beattie
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

x