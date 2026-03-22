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ELEIÇÕES

Em busca de apoio, Flávio Bolsonaro começa pré-campanha no Nordeste

Pré-candidato ao Planalto possou por Natal e segue para João Pessoa

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/03/2026 - 8:38 h | Atualizada em 22/03/2026 - 8:48

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Flávio Bolsonaro em agenda em Natal
Flávio Bolsonaro em agenda em Natal -

Mirando o eleitorado mais fiel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição neste ano, o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), iniciou neste fim de semana as primeiras agendas eleitorais no Nordeste.

No sábado, 21, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em Natal e segue para João Pessoa neste domingo, 22.

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O objetivo da oposição é fortalecer o nome de Flávio na região e reduzir a chamada “garantia de votos” de Lula no Nordeste.

No segundo turno das eleições de 2022, Lula obteve 69,34% dos votos válidos na região, contra 30,66% de Jair Bolsonaro. Foi a única região do país em que o petista venceu o então presidente.

Passagem por Natal

Durante a agenda em Natal, bolsonaristas fizeram críticas a Lula, com gritos de “chega de pão com mortadela” e músicas com menções ao cenário eleitoral.

Em discurso, Flávio afirmou que a eleição será uma escolha de rumos para o país.

“Essa eleição não será Lula contra Bolsonaro, mas sobre qual caminho queremos escolher para o Brasil nos próximos 50 anos. O caminho de quem quer deixar bandido mofando na cadeia, que não suporta violência contra a mulher”, disse.

Flávio Bolsonaro em palanque com aliados no Nordeste
Flávio Bolsonaro em palanque com aliados no Nordeste | Foto: Divulgação/Vittor Sales

O pré-candidato também criticou o preço do diesel, associando a alta ao cenário internacional, e afirmou que o valor se aproxima de R$ 10.

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Além disso, Flávio destacou que pretende dar continuidade ao legado do pai, embora venha adotando um tom mais moderado, com foco em eleitores de centro.

“O PT já está há 20 anos governando este país, e o que melhorou na sua vida? Você trabalha em paz? Consegue uma boa escola para seu filho? Neste ano temos uma grande oportunidade”, afirmou.

Articulação no Nordeste

A campanha de Flávio Bolsonaro no Nordeste tem sido conduzida por aliados da própria região. O principal nome é o senador Rogério Marinho (PL), do Rio Grande do Norte, que atua como coordenador nacional da campanha.

O pré-candidato também conta com outros nomes nordestinos que integraram o governo anterior, como o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga, na Paraíba, e o ex-ministro da Cidadania João Roma, na Bahia, responsáveis por fortalecer a articulação política na região.

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Tags:

eleição Flávio Bolsonaro Lula Nordeste

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