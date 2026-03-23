Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Justiça concede liberdade para mãe de Henry Borel

Decisão ocorre após dissolução de Conselho de Sentença

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

23/03/2026 - 14:09 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Monique Medeiros, mãe de Henry Borel
Monique Medeiros, mãe de Henry Borel -

A juíza responsável pelo caso Henry Borel determinou, em decisão desta segunda-feira, 23, a liberdade de Monique Medeiros, mãe da criança. O relaxamento de prisão ocorreu com a dissolução do Conselho de Sentença do II Tribunal do Júri do Rio de Janeiro.

A dissolução aconteceu após o abandono do plenário por parte da defesa do ex-vereador Dr. Jairinho, ex-padrasto da criança, apontado como autor do assassinato. Os advogados alegaram dificuldade de acessar as provas para adotar a posição.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Debate sobre o fim da escala 6x1 avança na Câmara dos Deputados
Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas
Nove milhões de famílias podem ter botijão de gás gratuito; saiba como

Na decisão, a juíza alegou que a defesa de Monique Medeiros estava pronta para o julgamento, diferente do outro réu, que teve sua prisão preventiva mantida pela magistrada.

Relembre o caso

O caso Henry Borel aconteceu em março de 2021, quando a criança de quatro anos morreu com cerca de 23 lesões no seu corpo, segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML). A causa da morte, ainda de acordo com o documento, foi hemorragia interna, com laceração hepática.

O casal responde por homicídio triplamente qualificado, fraude processual e tortura.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Henry Borel Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Monique Medeiros, mãe de Henry Borel
Play

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

Monique Medeiros, mãe de Henry Borel
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

Monique Medeiros, mãe de Henry Borel
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

Monique Medeiros, mãe de Henry Borel
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

x