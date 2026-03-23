POLÍTICA
Justiça concede liberdade para mãe de Henry Borel
Decisão ocorre após dissolução de Conselho de Sentença
Por Cássio Moreira
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A juíza responsável pelo caso Henry Borel determinou, em decisão desta segunda-feira, 23, a liberdade de Monique Medeiros, mãe da criança. O relaxamento de prisão ocorreu com a dissolução do Conselho de Sentença do II Tribunal do Júri do Rio de Janeiro.
A dissolução aconteceu após o abandono do plenário por parte da defesa do ex-vereador Dr. Jairinho, ex-padrasto da criança, apontado como autor do assassinato. Os advogados alegaram dificuldade de acessar as provas para adotar a posição.
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Na decisão, a juíza alegou que a defesa de Monique Medeiros estava pronta para o julgamento, diferente do outro réu, que teve sua prisão preventiva mantida pela magistrada.
Relembre o caso
O caso Henry Borel aconteceu em março de 2021, quando a criança de quatro anos morreu com cerca de 23 lesões no seu corpo, segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML). A causa da morte, ainda de acordo com o documento, foi hemorragia interna, com laceração hepática.
O casal responde por homicídio triplamente qualificado, fraude processual e tortura.
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