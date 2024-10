Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel são eleitos vereadores

Ana Carolina Oliveira e Leniel Borel - Foto: Reprodução

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, garota assassinada em 2008 ao ser arremessada do sexto andar do apartamento que morava com o pai, foi eleita vereadora em São Paulo. Já Leniel Borel (PP), pai do menino Henry Borel, que foi tragicamente morto pelo então vereador Dr. Jairinho, há três anos, também foi eleito para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. As eleições municipais aconteceram neste domingo, 6.

Em São Paulo, Ana Carolina Oliveira conquistou 125.980 votos, ocupando o segundo lugar na totalização de votos para a Câmara Municipal, atrás apenas de Lucas Pavanato (PL). Hoje com 40 anos, ela é formada em administração e fez do combate à violência infantil sua principal bandeira de campanha.

Ana Carolina Oliveira se elegeu pelo Podemos e conseguiu centralizar uma parte significativa das doações do partido, com R$ 1,5 milhão recebidos do fundo eleitoral.

Leniel Borel, por sua vez, se apresentou como um defensor dos direitos das crianças e adolescentes, pedindo apoio à sua causa. Ele obteve 34.359 votos, de acordo com a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Seu filho teria sido morto aos 4 anos pelo ex-verador Dr. Jairinho, então padrasto da criança. Jairinho está preso e é réu pela morte de Henry.