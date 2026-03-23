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POLÍTICA

Debate sobre o fim da escala 6x1 avança na Câmara dos Deputados

"Fim da escala 6x1 constitui tema histórico e de grande relevância para a população", diz relator do texto na CCJ, Paulo Azi

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/03/2026 - 12:52 h | Atualizada em 23/03/2026 - 13:38

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Debates sobre o fim da escala 6x1 avançam na Câmara dos Deputados
Debates sobre o fim da escala 6x1 avançam na Câmara dos Deputados -

Os debates sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho estão avançando na Câmara dos Deputados. Nesta terça-feira, 24, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa promove uma audiência pública, a partir das 14h, para discutir as duas propostas.

Na oportunidade, o colegiado deve analisar a admissibilidade de duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC): a de número 8/25, da deputada Erika Hilton (Psol-SP); e a de número 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

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Para o debate, na terça-feira, foram convidados os seguintes nomes:

  • Márcio Ayer Correia de Andrade - Presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro - representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB;
  • Antônio Fernandes dos Santos Neto - Presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros - CSB
  • Francisco Canindé Pegado do Nascimento | Secretário-Geral da União Geral dos Trabalhadores - UGT
  • Valeir Ertile | Secretário Nacional de Assuntos Jurídicos da Central Única dos Trabalhadores - CUT

"Tema histórico"

"A redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 constituem temas históricos e de grande relevância para a população, refletindo as transformações impulsionadas pelo avanço tecnológico e pela necessidade de garantir mais qualidade de vida ao trabalhador", afirmou o deputado federal Paulo Azi (União-BA), relator das propostas na CCJ.

Deputado baiano Paulo Azi (União-BA) é relator das propostas pelo fim da escala 6x1 na CCJ da Câmara
Deputado baiano Paulo Azi (União-BA) é relator das propostas pelo fim da escala 6x1 na CCJ da Câmara | Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O parlamentar ressaltou ainda a importância de ouvir patrões, funcionários e especialistas sobre os impactos sociais, culturais e econômicos das propostas.

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Tags:

Câmara dos Deputados escala 6x1 Paulo Azi

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