Debate sobre o fim da escala 6x1 avança na Câmara dos Deputados

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Debates sobre o fim da escala 6x1 avançam na Câmara dos Deputados - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Os debates sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho estão avançando na Câmara dos Deputados. Nesta terça-feira, 24, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa promove uma audiência pública, a partir das 14h, para discutir as duas propostas.

Na oportunidade, o colegiado deve analisar a admissibilidade de duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC): a de número 8/25, da deputada Erika Hilton (Psol-SP); e a de número 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

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Para o debate, na terça-feira, foram convidados os seguintes nomes:

Márcio Ayer Correia de Andrade - Presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro - representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB;

Antônio Fernandes dos Santos Neto - Presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros - CSB

Francisco Canindé Pegado do Nascimento | Secretário-Geral da União Geral dos Trabalhadores - UGT

Valeir Ertile | Secretário Nacional de Assuntos Jurídicos da Central Única dos Trabalhadores - CUT

"Tema histórico"

"A redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 constituem temas históricos e de grande relevância para a população, refletindo as transformações impulsionadas pelo avanço tecnológico e pela necessidade de garantir mais qualidade de vida ao trabalhador", afirmou o deputado federal Paulo Azi (União-BA), relator das propostas na CCJ.

Deputado baiano Paulo Azi (União-BA) é relator das propostas pelo fim da escala 6x1 na CCJ da Câmara | Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O parlamentar ressaltou ainda a importância de ouvir patrões, funcionários e especialistas sobre os impactos sociais, culturais e econômicos das propostas.