POLÍTICA
Debate sobre o fim da escala 6x1 avança na Câmara dos Deputados
"Fim da escala 6x1 constitui tema histórico e de grande relevância para a população", diz relator do texto na CCJ, Paulo Azi
Por Yuri Abreu
Siga o A TARDE no Google
Os debates sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho estão avançando na Câmara dos Deputados. Nesta terça-feira, 24, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa promove uma audiência pública, a partir das 14h, para discutir as duas propostas.
Na oportunidade, o colegiado deve analisar a admissibilidade de duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC): a de número 8/25, da deputada Erika Hilton (Psol-SP); e a de número 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).
Leia Também:
CEO da Multiplan, rede de shoppings, ataca fim da escala 6x1 e vê risco para salários
Paulo Azi diz que há espaço para avançar no fim da escala 6x1
Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho
Mais qualidade de vida: rodoviários pressionam por fim da escala 6x1
Para o debate, na terça-feira, foram convidados os seguintes nomes:
- Márcio Ayer Correia de Andrade - Presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro - representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB;
- Antônio Fernandes dos Santos Neto - Presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros - CSB
- Francisco Canindé Pegado do Nascimento | Secretário-Geral da União Geral dos Trabalhadores - UGT
- Valeir Ertile | Secretário Nacional de Assuntos Jurídicos da Central Única dos Trabalhadores - CUT
"Tema histórico"
"A redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 constituem temas históricos e de grande relevância para a população, refletindo as transformações impulsionadas pelo avanço tecnológico e pela necessidade de garantir mais qualidade de vida ao trabalhador", afirmou o deputado federal Paulo Azi (União-BA), relator das propostas na CCJ.
O parlamentar ressaltou ainda a importância de ouvir patrões, funcionários e especialistas sobre os impactos sociais, culturais e econômicos das propostas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes