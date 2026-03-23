POR UM ERRO
Tarifa Social: mais de 3,5 milhões de famílias podem perder benefício
A iniciativa permite que consumidores de baixa renda paguem pela eletricidade fornecida pelas distribuidoras, com descontos de até 100%
Por Carla Melo
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Mais de 3,5 milhões de famílias podem perder de vez a Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que permite que consumidores de baixa renda paguem pela eletricidade fornecida pelas distribuidoras, por causa de um erro simples.
Segundo levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), divulgado pelo Extra, cerca de 27% das famílias beneficiadas estão sem realizar a atualização de dados do benefício e isso pode resultar no corte do benefício.
Novas regras
Essa atualização faz parte das mudanças anunciadas pelo programa. Pelas regras, o CPF do titular da conta de luz precisa ser o mesmo do responsável familiar inscrito no CadÚnico ou de algum integrante do grupo familiar cadastrado
Também é obrigatório que o município informado no CadÚnico ou no Benefício de Prestação Continuada (BPC) seja o mesmo da unidade consumidora registrada na distribuidora
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Casos de inconsistência entre o cadastro social e o titular da conta de luz podem resultar na perda automática do benefício, que atualmente garante gratuidade para os primeiros 80 kWh consumidos mensalmente. Para consumo acima desse limite, há concessão de desconto na fatura.
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