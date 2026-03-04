ALERTA
390 mil baianos podem pagar mais caro em conta de energia elétrica
A medida passou a valer oficialmente a partir de janeiro de 2026
Por Franciely Gomes
A conta de energia elétrica pode ficar mais cara para baianos em 2026. Cadastradas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), do Governo Federal, cerca de quase 390 mil pessoas podem perder o benefício da gratuidade e pagar cerca de R$ 80, ou mais, nos próximos meses.
As informações foram divulgadas pela Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo abastecimento de energia da Bahia. A medida será adotada para aqueles que não atualizarem os dados no Cadastro Único (CadÚnico).
Novas regras de titularidade
Em vigor desde janeiro de 2026, as novas regras fazem parte da regulamentação do Governo Federal. De acordo com o órgão, a titularidade da conta de energia elétrica deve ser a mesma do responsável familiar inscrito no CadÚnico.
Entretanto, o beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou um dos integrantes do mesmo grupo familiar cadastrado no CadÚnico também podem ser apresentados como titulares, caso a primeira opção não esteja disponível.
Além disso, o endereço da unidade consumidora precisa ser idêntico ao registrado no CadÚnico ou INSS, caso o titular seja beneficiário do BPC/LOAS, sem divergências.
A mudança busca evitar fraudes na TSEE e exige atenção imediata dos beneficiários, pois qualquer inconsistência entre titularidade da conta e cadastro social pode levar à perda automática do benefício.
Como a atualização pode ser feita?
Os cadastros dos dados dos beneficiários devem ser atualizados no CadÚnico, juntamente com o CRAS do município. Já para o público BPC/LOAS, a atualização do endereço do titular deve ser realizada em uma das agências do INSS.
Se o beneficiário optar por trocar a titularidade da conta de energia, caso ela não esteja no nome da pessoa correta, o procedimento pode ser realizado pelo site e aplicativo da Neoenergia Coelba, ou nas lojas de atendimento presencial, com a apresentação de documento de identificação e número da unidade consumidora.
O que é a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE)?
A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é um benefício do Governo Federal que subsidia a conta de energia elétrica para famílias de baixa renda, permitindo uma redução significativa nas tarifas cobradas.
Quem pode perder o benefício da TSEE em 2026?
Aproximadamente 390 mil beneficiários podem perder a gratuidade da TSEE se não atualizarem seus dados no Cadastro Único (CadÚnico) até 2026.
Como posso atualizar meus dados no Cadastro Único?
A atualização deve ser realizada junto ao CRAS do seu município, onde você poderá corrigir informações pessoais e endereço, garantindo a continuidade do benefício.
Quais são as consequências de não ter os dados atualizados?
Os beneficiários que não manterem a titularidade da conta de energia e o cadastro em conformidade poderão perder automaticamente o benefício da TSEE, resultando em contas de energia bem mais altas.
Onde posso alterar a titularidade da conta de energia?
A titularidade da conta de energia pode ser alterada pelo site ou aplicativo da Neoenergia Coelba, ou nas lojas de atendimento presencial, com a apresentação dos documentos necessários.
