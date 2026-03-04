390 mil baianos podem pagar mais caro em conta de energia elétrica

Siga o A TARDE no Google

Tarifa de energia elétrica da Neoenergia Coelba - Foto: Divulgação

A conta de energia elétrica pode ficar mais cara para baianos em 2026. Cadastradas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), do Governo Federal, cerca de quase 390 mil pessoas podem perder o benefício da gratuidade e pagar cerca de R$ 80, ou mais, nos próximos meses.

As informações foram divulgadas pela Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo abastecimento de energia da Bahia. A medida será adotada para aqueles que não atualizarem os dados no Cadastro Único (CadÚnico).

Novas regras de titularidade

Em vigor desde janeiro de 2026, as novas regras fazem parte da regulamentação do Governo Federal. De acordo com o órgão, a titularidade da conta de energia elétrica deve ser a mesma do responsável familiar inscrito no CadÚnico.

Entretanto, o beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou um dos integrantes do mesmo grupo familiar cadastrado no CadÚnico também podem ser apresentados como titulares, caso a primeira opção não esteja disponível.

Além disso, o endereço da unidade consumidora precisa ser idêntico ao registrado no CadÚnico ou INSS, caso o titular seja beneficiário do BPC/LOAS, sem divergências.

A mudança busca evitar fraudes na TSEE e exige atenção imediata dos beneficiários, pois qualquer inconsistência entre titularidade da conta e cadastro social pode levar à perda automática do benefício.

Como a atualização pode ser feita?

Os cadastros dos dados dos beneficiários devem ser atualizados no CadÚnico, juntamente com o CRAS do município. Já para o público BPC/LOAS, a atualização do endereço do titular deve ser realizada em uma das agências do INSS.

Se o beneficiário optar por trocar a titularidade da conta de energia, caso ela não esteja no nome da pessoa correta, o procedimento pode ser realizado pelo site e aplicativo da Neoenergia Coelba, ou nas lojas de atendimento presencial, com a apresentação de documento de identificação e número da unidade consumidora.