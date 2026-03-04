Sindicombustíveis empossa diretoria e projeta ciclo de modernização

Nova diretoria deve renovar fôlego institucional - Foto: Divulgação

O Sindicombustíveis Bahia empossa, no próximo dia 17 de março, marca o início de um capítulo estratégico para o mercado de energia e mobilidade do estado. O evento, que vai oficializar a gestão para o próximo biênio, não é apenas uma transição administrativa, mas a reafirmação de um compromisso com a estabilidade econômica e fortalecimento da categoria.

Legado

A nova diretoria vai assumir com a missão de dar sequência a um trabalho pautado pela seriedade e pelo rigor técnico. Nos últimos anos, o sindicato consolidou a posição como interlocutor essencial junto a órgãos como a ANP, a Secretaria da Fazenda e o Ministério Público.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O trabalho segue sendo a defesa da ética concorrencial e o combate a irregularidades que prejudicam o empresário honesto e o consumidor final.

Estratégia

Em um cenário de transição energética e mudanças globais no consumo de combustíveis, a união da classe foi o tema central dos discursos.

É esperada a presença massiva de revendedores de diversas regiões da Bahia durante a posse,o que deve ratificar a confiança na entidade como o pilar que sustenta os interesses de pequenos, médios e grandes postos.

Horizontes

O novo ciclo que se inicia foca em três eixos fundamentais para o desenvolvimento da revenda baiana:

Capacitação e Modernização: Programas voltados para a eficiência operacional e digitalização das empresas.

Representatividade Política: Articulação contínua para garantir uma carga tributária justa e o equilíbrio do mercado regional.

Inovação: Orientação técnica sobre a introdução de novos modelos de negócio e combustíveis sustentáveis.

Com a posse, o Sindicombustíveis Bahia vai renovar o fôlego institucional, sinalizando ao mercado e à sociedade que a revenda baiana segue unida, profissionalizada e pronta para os desafios de um futuro cada vez mais dinâmico.