Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTRATÉGIA

Motta destrava pauta e acelera votação da PEC da Segurança Pública

Acordo entre governo e relator excluiu pontos polêmicos

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

04/03/2026 - 15:46 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Acordo estratégico foi firmado entre governo federal e relator da proposta, deputado Mendonça Filho (União-PE)
Acordo estratégico foi firmado entre governo federal e relator da proposta, deputado Mendonça Filho (União-PE) -

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu levar diretamente ao Plenário a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública na sessão desta quarta-feira, 4.

A decisão de avocar a matéria ocorre após um longo período de diálogos, com o objetivo de destravar a pauta e deliberar sobre o que Motta classifica como uma "questão estrutural" para o país.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Compra de ventiladores para escolas de Araci entra na mira do TCM
Prefeitura é obrigada a contratar segurança certificada pela PF
Em duas horas Alagoinhas registra chuva equivalente a 15 dias

Para viabilizar a aprovação, um acordo estratégico foi firmado entre o governo federal e o relator da proposta, deputado Mendonça Filho (União-PE). O entendimento resultou na retirada de dois pontos que geravam forte resistência: a redução da maioridade penal e a previsão de um referendo sobre o tema em 2028.

“Não vamos tratar desse referendo agora, mas entendemos que essa é uma pauta que precisa ser discutida em separado. O foco hoje é criar um sistema único de segurança pública e atender a outras ideias estruturantes que já estão amadurecidas”, afirmou Motta.

Redesenho

O relator, Mendonça Filho, justificou a exclusão da maioridade penal argumentando que o tema "contaminaria" o debate técnico sobre a arquitetura da segurança nacional. De acordo com ele, o assunto gera paixões e radicalismos que poderiam impedir o avanço de mudanças operacionais urgentes.

O novo texto foca na modernização e na capacidade de atuação das polícias. Entre as principais mudanças estão:

  • Manutenção das atribuições atuais e fortalecimento da atuação investigativa.
  • O texto estabelece diretrizes para a reparação e o acesso à justiça para vítimas de violência, ponto considerado prioritário pelo relator.

"O que o presidente propôs é que a discussão sobre a maioridade penal ocorra em paralelo, sem travar esse redesenho necessário para o país", explicou Mendonça Filho.

A expectativa é que, com a retirada dos pontos de atrito, a matéria ganhe tração para ser aprovada ainda esta semana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direitos das vítimas hugo motta Maioridade Penal modernização da segurança pública pec da segurança pública polícia rodoviária federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Acordo estratégico foi firmado entre governo federal e relator da proposta, deputado Mendonça Filho (União-PE)
Play

Bahia tem 16 municípios em situação de emergência por causa das chuvas

Acordo estratégico foi firmado entre governo federal e relator da proposta, deputado Mendonça Filho (União-PE)
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Acordo estratégico foi firmado entre governo federal e relator da proposta, deputado Mendonça Filho (União-PE)
Play

VÍDEO: Onças-pardas são filmadas pela 1ª vez no Litoral Norte da Bahia

Acordo estratégico foi firmado entre governo federal e relator da proposta, deputado Mendonça Filho (União-PE)
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x