BRASIL
BRASIL

Nem rápido, nem devagar: o segredo para passar ileso pela blitz da PRF

Fiscalizações da PRF se intensificam nas rodovias e excesso de velocidade segue como uma das principais infrações

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

03/01/2026 - 14:47 h
Operações da PRF flagram centenas de motoristas
A Polícia Rodoviária Federal tem apertado o cerco nas rodovias brasileiras. Em outubro, uma operação realizada no Maranhão chamou atenção ao flagrar 437 motoristas em excesso de velocidade em apenas um fim de semana. A BR-402 concentrou o maior número de infrações, evidenciando o impacto direto da presença constante da PRF nas estradas.

Os números reforçam um cenário conhecido: acelerar além do permitido continua sendo uma das infrações mais recorrentes nas rodovias do país.

Quem define o limite de velocidade

Os limites aplicados nas rodovias federais não são aleatórios. A responsabilidade é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que leva em conta fatores como a geomorfologia da via, a qualidade do pavimento, o volume e o tipo de tráfego, além da proximidade com áreas urbanas.

Zonas consideradas de risco também influenciam diretamente a velocidade máxima permitida em cada trecho, o que exige atenção redobrada dos motoristas.

O que diz o Código de Trânsito Brasileiro

Ultrapassar o limite estabelecido pode pesar no bolso e na CNH. O Código de Trânsito Brasileiro prevê penalidades progressivas conforme o excesso de velocidade:

  • Até 20% acima do limite: infração média, multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH.
  • Entre 20% e 50% acima: infração grave, multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.
  • Acima de 50% do limite: infração gravíssima, com multa de R$ 880,41, 7 pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir.

Radares, prevenção e resultados

Para coibir infrações, a PRF investe no uso de radares fixos e móveis ao longo das rodovias. Dados recentes apontam que as autuações por excesso de velocidade somaram 230.630 registros, mostrando o alcance das fiscalizações.

No primeiro semestre de 2025, a Bahia registrou queda nos acidentes graves, resultado atribuído ao reforço das operações. A atuação da PRF vai além da aplicação de multas: o objetivo principal é reduzir riscos, preservar vidas e tornar o trânsito mais seguro.

x