Refinaria de Mataripe tem alta de 71% no diesel e 45% na gasolina só em março

Refinaria de Mataripe - Foto: Reprodução | Acelen

O preço da gasolina na Refinaria de Mataripe, na Bahia, teve alta de 45,3% somente neste mês de março, enquanto o diesel subiu 71,3%.

O aumento do diesel na Brava é de cerca de 35,6%, enquanto a gasolina ficou em 32,3%. A Petrobras, por outro lado, encareceu o diesel em 11,6%, ou aumento de R$ 0,38 por litro, que passou a custar R$ 3,65 em média nas refinarias da estatal.

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Na Mataripe, o diesel S-10 já custa R$ 5,70 o litro e o diesel S500 da Brava sai a R$ 5,52. Isso explica em parte o aumento de preço dos combustíveis nos postos de abastecimento.

Esse aumento, no entanto, não será exclusividade da Mataripe. Refinarias privadas, como Clara Camarão, da Brava Energia, e a Refinaria de Manaus (Ream) também fizeram reajustes.

Lula defende estoque regulador na Petrobras

O presidente Lula da Silva (PT) defendeu, nesta sexta, 20, que a Petrobras tenha um estoque regulador de petróleo para evitar grandes oscilações no preço do produto no Brasil. O petista argumentou a favor da medida.

“A vida inteira eu acreditei que a Petrobras tinha estoque regulador. Se não para a guerra, pelo menos para a greve. Mas na verdade não tinha estoque regulador. Então, eu falei para a Magda [Chambriard, presidente da Petrobras]: 'Isso não é uma coisa rápida, leva tempo, mas é uma coisa estratégica que a Petrobras e o governo tem que pensar'”, pontuou Lula.

“E se essa guerra [no Irã] durar 30 dias? E se essa guerra durar 40 dias? E se o Irã não deixar sair nenhum barril de petróleo do Estreito de Ormuz?”, questionou Lula.

Presidente Lula | Foto: Ricardo Stuckert | PR

Lula ainda comparou esse estoque regulador com as reservas internacionais do país. Em tom de brincadeira, ele afirmou já ter ouvido em muitas ocasiões que poderia usar o dinheiro das reservas para “fazer coisas”, o que ele descarta.

“Muita gente fala para mim: ‘Por que você não tira uns 100 bilhões da reserva para fazer as coisas que você precisa fazer?’. Eu vou ter que encontrar um jeito de fazer sem mexer na reserva. Eu não posso mexer na reserva, porque ela é o que garante a soberania desse país”, explicou.