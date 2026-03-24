MOBILIDADE
CRRC Brasil inaugura nova fábrica de trens de R$ 50 milhões
Presidente Lula (PT) vai participar de entrega de equipamento, nesta quarta-feira, 25
Por Yuri Abreu
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A gigante chinesa CRRC Brasil Equipamentos Ferroviários, maior fabricante de trens do mundo, vai consolidar, nesta quarta-feira, 25, a chegada definitiva ao país.
A empresa iniciou a operação em uma unidade na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo em que serão montadas as composições destinadas à expansão do Metrô da capital paulista, ocupando as antigas instalações da Hyundai Rotem.
Com um investimento inicial de R$ 50 milhões, a previsão é que a planta gere cerca de 100 empregos diretos, com a produção efetiva começando já no segundo semestre deste ano.
Foco da empresa
O foco imediato da CRRC no Brasil é a execução do contrato da chamada Frota R, que prevê a entrega de 44 novos trens para reforçar as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha da capital paulista.
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O projeto, orçado em R$ 3,1 bilhões, entregará veículos modernos com capacidade para 1,8 mil passageiros, velocidade de 100 km/h e o modelo gangway (passagem livre entre os carros). A entrega da primeira composição está programada para abril de 2027.
A instalação da fábrica, amanhã, vai contar com a visita do presidente Lula (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).
Financiamento
Durante o evento, o BNDES vai oficializar contratos de financiamento que somam R$ 5,6 bilhões destinados à mobilidade sobre trilhos em São Paulo, sendo R$ 2,4 bilhões especificamente para a Linha 2-Verde, cujos trens serão fabricados pela multinacional chinesa no interior paulista.
A estratégia da CRRC vai além do metrô da capital. A empresa planeja transformar Araraquara em uma base estratégica para futuros projetos de infraestrutura no país, incluindo:
- Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte: ligação rápida entre São Paulo e Campinas.
- Expansão da Linha 4-Amarela: fornecimento de trens para a ViaQuatro em direção a Taboão da Serra.
- Modernização Ferroviária: centro de apoio técnico para novas linhas metropolitanas.
Sediada em Pequim e com mais de 180 mil funcionários globalmente, a CRRC já iniciou as contratações em Araraquara e na capital para áreas de engenharia, compras e projetos.
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