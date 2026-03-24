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MOBILIDADE

CRRC Brasil inaugura nova fábrica de trens de R$ 50 milhões

Presidente Lula (PT) vai participar de entrega de equipamento, nesta quarta-feira, 25

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

24/03/2026 - 12:53 h | Atualizada em 24/03/2026 - 13:33

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A CRRC Brasil Equipamentos Ferroviários consolida a chegada definitiva ao país, nesta quinta-feira, 25
A CRRC Brasil Equipamentos Ferroviários consolida a chegada definitiva ao país, nesta quinta-feira, 25 -

A gigante chinesa CRRC Brasil Equipamentos Ferroviários, maior fabricante de trens do mundo, vai consolidar, nesta quarta-feira, 25, a chegada definitiva ao país.

A empresa iniciou a operação em uma unidade na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo em que serão montadas as composições destinadas à expansão do Metrô da capital paulista, ocupando as antigas instalações da Hyundai Rotem.

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Com um investimento inicial de R$ 50 milhões, a previsão é que a planta gere cerca de 100 empregos diretos, com a produção efetiva começando já no segundo semestre deste ano.

Foco da empresa

O foco imediato da CRRC no Brasil é a execução do contrato da chamada Frota R, que prevê a entrega de 44 novos trens para reforçar as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha da capital paulista.

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O projeto, orçado em R$ 3,1 bilhões, entregará veículos modernos com capacidade para 1,8 mil passageiros, velocidade de 100 km/h e o modelo gangway (passagem livre entre os carros). A entrega da primeira composição está programada para abril de 2027.

A instalação da fábrica, amanhã, vai contar com a visita do presidente Lula (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Financiamento

Durante o evento, o BNDES vai oficializar contratos de financiamento que somam R$ 5,6 bilhões destinados à mobilidade sobre trilhos em São Paulo, sendo R$ 2,4 bilhões especificamente para a Linha 2-Verde, cujos trens serão fabricados pela multinacional chinesa no interior paulista.

A estratégia da CRRC vai além do metrô da capital. A empresa planeja transformar Araraquara em uma base estratégica para futuros projetos de infraestrutura no país, incluindo:

  • Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte: ligação rápida entre São Paulo e Campinas.
  • Expansão da Linha 4-Amarela: fornecimento de trens para a ViaQuatro em direção a Taboão da Serra.
  • Modernização Ferroviária: centro de apoio técnico para novas linhas metropolitanas.

Sediada em Pequim e com mais de 180 mil funcionários globalmente, a CRRC já iniciou as contratações em Araraquara e na capital para áreas de engenharia, compras e projetos.

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