Nubank faz anúncio importante que deve impactar todos os clientes

A fintech ganhará novas bases - Foto: Divulgação

O Nubank fez um anúncio importante nesta semana. A empresa, que atualmente detém mais de 127 milhões de clientes entre a américa do sul e do norte, confirmou um investimento de R$ 2,5 bilhões para ampliar a rede de escritórios tanto no Brasil quanto em outros países.

Esse valor, que será investido ao longo dos próximos 5 anos, será utilizado na construção de novos prédios em grandes metrópoles mundiais, como São Paulo. A ideia é transformar o modelo de trabalho, adotando a modalidade híbrida, onde os funcionários deverão comparecer aos espaços dois dias por semana.

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Segundo informações da fintech, a quantidade de dias presenciais passará para três em 2027, até que se torne um trabalho completamente presencial nos próximos anos, com espaços personalizados.

Impacto para os clientes

Apesar de ter ligação direta com os funcionários do Nubank, a mudança também recai sobre os milhões de clientes do banco virtual. A iniciativa visa melhorar o atendimento e deixar a plataforma cada vez mais humanizada.

Ao todo, a fintech pretende expandir da infraestrutura e aumentar de 26% o quadro de funcionários, contratando novos 9.500 colaboradores, a fim de garantir suporte à operação global da empresa.

Ampliação no Brasil

Capital paulista, a cidade de São Paulo contará com a utilização de dois novos prédios para abrigar os funcionários da empresa. São eles: o Cyrela Corporate, com 35 mil m² e capacidade para mais de 3 mil pessoas, e o Capote 210, com 20 andares corporativos.

Os espaços ainda contarão com áreas de eventos, biblioteca, NuCafé, jardim externo, salas de lazer e serviços. Além de um Research Lab para cocriação de produtos com clientes.