BRASIL
Minha Casa, Minha Vida: conselho do FGTS aprova maior teto de renda e financiamento
Mudança amplia limites de faixas 1 a 4, que passam a ter teto de renda de R$ 13 mil
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O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou, de forma unânime, nesta terça-feira, 24, mudanças no Minha Casa, Minha Vida (MCMV), ampliando a renda máxima de famílias que podem ser elegíveis ao programa habitacional.
Somado a isso, outro ponto aprovado foi o aumento do valor máximo dos financiamentos dos imóveis.
O incremento no programa deve incluir recursos do Fundo Social, que têm direcionados ao MCMV, cerca de R$ 31 bilhões.
Aumento do limite da renda familiar
Com esta aprovação, o limite da renda familiar mensal de várias faixas aumentaram:
- Faixa 1: de R$ 2.850 para R$ 3.200;
- Faixa 2: de R$ 4.700 para R$ 5.000;
- Faixa 3: de R$ 8.600 para R$ 9.600;
- Faixa 4, voltada à classe média: de R$ 12 mil para R$ 13 mil.
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O aumento do teto da renda da primeira faixa incluiu uma nova taxa de juros, de 4,50%, voltada para financiamentos de famílias com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 3.200.
Valores de imóveis
Com todas essas mudanças, os valores dos imóveis na faixa 3 aumentaram em 14%, saindo de R$ 350 mil para R$ 400 mil, os inclusos na faixa 4 também tiveram seus valores alterados, passando de R$ 500 mil para R$ 600 mil, um aumento de 20%.
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