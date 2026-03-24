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BRASIL

Minha Casa, Minha Vida: conselho do FGTS aprova maior teto de renda e financiamento

Mudança amplia limites de faixas 1 a 4, que passam a ter teto de renda de R$ 13 mil

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/03/2026 - 14:27 h

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Governo amplia limites do Minha Casa, Minha Vida
Governo amplia limites do Minha Casa, Minha Vida -

O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou, de forma unânime, nesta terça-feira, 24, mudanças no Minha Casa, Minha Vida (MCMV), ampliando a renda máxima de famílias que podem ser elegíveis ao programa habitacional.

Somado a isso, outro ponto aprovado foi o aumento do valor máximo dos financiamentos dos imóveis.

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O incremento no programa deve incluir recursos do Fundo Social, que têm direcionados ao MCMV, cerca de R$ 31 bilhões.

Aumento do limite da renda familiar

Com esta aprovação, o limite da renda familiar mensal de várias faixas aumentaram:

  • Faixa 1: de R$ 2.850 para R$ 3.200;
  • Faixa 2: de R$ 4.700 para R$ 5.000;
  • Faixa 3: de R$ 8.600 para R$ 9.600;
  • Faixa 4, voltada à classe média: de R$ 12 mil para R$ 13 mil.

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O aumento do teto da renda da primeira faixa incluiu uma nova taxa de juros, de 4,50%, voltada para financiamentos de famílias com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 3.200.

Valores de imóveis

Com todas essas mudanças, os valores dos imóveis na faixa 3 aumentaram em 14%, saindo de R$ 350 mil para R$ 400 mil, os inclusos na faixa 4 também tiveram seus valores alterados, passando de R$ 500 mil para R$ 600 mil, um aumento de 20%.

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