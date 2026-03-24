Ave extinta há mais de 100 anos renasce na Caatinga; conheça

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Espécie símbolo da Caatinga voltou a se reproduzir em reserva - Foto: Aquasis

O nascimento de um periquito-cara-suja (Pyrrhura griseipectus), espécie símbolo da Caatinga, ameaçada de extinção, voltou a se reproduzir em vida livre na Reserva Natural Serra das Almas, entre o Ceará e o Piauí.

O evento na região não era registrado na região há mais de 100 anos e entra para a história da conservação brasileira.

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Os filhotes nasceram no dia 17 de março de 2026, após semanas de monitoramento de caixas-ninho instaladas pelos pesquisadores para simular cavidades naturais de árvores.

No ano passado, o Terra da Gente mostrou nascimentos em cativeiro após 114 anos.

Espécie símbolo da caatinga voltou a se reproduzir em reserva | Foto: Associação Caatinga

Importância do nascimento

Com o nascimento, a espécie, que passou mais de um século desaparecida da Serra das Almas, começa, aos poucos, a reconstruir sua população. Atualmente, cerca de 23 indivíduos vivem soltos na reserva, resultado de um trabalho de reintrodução iniciado em 2024.

O coordenador do Projeto Cara-Suja, Fábio Nunes, explicou que o nascimento dos filhotes em tão pouco tempo mostra que as aves estão conseguindo se adaptar ao novo ambiente.

“Um dos principais sinais de que a reintrodução está dando certo é quando a espécie começa a se reproduzir. O fato de isso ter acontecido em menos de um ano mostra que elas estão se estabelecendo bem”, disse o especialista ao g1.

Periquito-cara-suja é uma ave exclusivamente nordestina | Foto: Aquasis

No entanto, esse processo não é simples. Vindos de uma região mais úmida, os periquitos precisaram aprender a viver na Caatinga, reconhecer novas fontes de alimento, identificar predadores e ocupar território.

“Eles tiveram que se adaptar a um ambiente diferente. E o nascimento desses filhotes mostra que essa adaptação está funcionando. Melhor ainda: os que nascem agora já crescem totalmente inseridos nessa realidade”, completou.

Filhotes estão sendo acompanhados

Os ninhos onde os ovos foram encontrados não são naturais, mas cumprem bem esse papel. As chamadas caixas-ninho são estruturas de madeira instaladas estrategicamente na reserva para simular ocos de árvores, um recurso importante em áreas onde esses espaços são escassos.

Foi justamente nessas caixas que os pesquisadores encontraram 33 ovos, marcando o primeiro evento reprodutivo da espécie em vida livre na área.

Filhotes de periquito cara-suja são introduzidos na natureza | Foto: Aquasis

O projeto Refaunar Arvorar é o responsável pela reintrodução do periquito cara-suja na natureza. A iniciativa busca devolver à Caatinga espécies que desapareceram ou tiveram suas populações reduzidas.

Além da soltura dos animais, o trabalho envolve preparar o ambiente para recebê-los, com plantio de espécies nativas, instalação de comedouros, monitoramento constante e troca de experiências com outros projetos.