Caatinga captura 50% de carbono e Bahia vira chave contra mudança clima

Apesar de ocupar apenas 10% do território brasileiro, a Caatinga foi responsável por capturar metade do carbono no país entre 2015 e 2022, de acordo com estudo recente da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Isso reforça o protagonismo da Bahia na mitigação das mudanças climáticas no Brasil, especialmente em períodos de maior incidência de chuvas.

O estudo utilizou imagens de satélite e indicadores ecológicos para mensurar a capacidade da vegetação nativa em capturar CO₂ da atmosfera.

Os dados revelam que, mesmo em regiões de clima seco, a Caatinga pode desempenhar papel relevante na remoção de carbono, especialmente quando favorecida por ciclos climáticos com maior volume de chuvas.

Bahia como protagonista para combater mudança climática

Na Bahia, estado que abriga a maior área contínua de Caatinga do país, cerca de 287 dos 417 municípios da Bahia, ou seja, 85% de seu território, os resultados do estudo ampliam a compreensão sobre a importância ecológica e climática do bioma.

A vegetação nativa do semiárido baiano se apresenta como uma aliada fundamental para a regulação do clima e conservação dos recursos hídricos, além de contribuir para a estabilidade das bacias hidrográficas e a proteção de solos e nascentes em territórios semiáridos.

Diante da relevância dos dados, os Comitês de Bacias Hidrográficas da Bahia reforçam seu papel como espaços de articulação entre diferentes segmentos da sociedade — instituições públicas, usuários de água e representantes da sociedade civil — no apoio a iniciativas voltadas à sustentabilidade ambiental.

Ismael Medeiros, vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu, destaca a importância do estudo como referência para o fortalecimento dessa atuação colaborativa.

“A divulgação desses dados reforça a relevância dos esforços de gestão integrada dos recursos naturais no território baiano. A atuação dos Comitês contribui para integrar diferentes agentes na construção de soluções sustentáveis para os desafios hídricos e climáticos da região”, afirma.

Olhar mais delicado ao bioma

A atuação dos Comitês se dá por meio do acompanhamento de projetos, participação em fóruns técnicos e apoio a ações educativas e de preservação conduzidas por entidades parceiras. Suely Argôlo, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Salitre, ressalta que os resultados da pesquisa confirmam percepções já observadas na prática pelas comunidades tradicionais e instituições que convivem com a dinâmica da Caatinga.

“A pesquisa traz evidências científicas que fortalecem o que já percebemos na prática que preservar a Caatinga é também preservar as bacias hidrográficas e garantir a disponibilidade hídrica. No nosso Comitê do Salitre temos um lema que é ‘A Caatinga em pé’ para que possamos sempre lembrar de lutar e preservar este bioma tão importante para nossa bacia e região”, aponta.

A relação entre chuvas e sequestro de carbono, evidenciada no estudo, também aponta a importância da vegetação nativa em ciclos de recuperação ambiental. A Caatinga, mesmo em áreas com regimes hídricos desafiadores, demonstra alta resiliência quando bem conservada.

Os pesquisadores da Unesp destacam a necessidade de aprofundar os estudos sobre o funcionamento ecológico do bioma e reforçam a importância da cooperação entre instituições acadêmicas e organizações que atuam nos territórios da Caatinga.