BAHIA
ATENÇÃO!

Quase 70 mil famílias podem perder Bolsa Família em grande cidade baiana

Entenda o que é preciso fazer para não perder ou ter o benefício bloqueado

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/11/2025 - 21:07 h
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a situação ocorre porque as famílias ainda não realizaram o acompanhamento obrigatório de saúde
Quase 70 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, podem perder o benefício ou ter o pagamento suspenso.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a situação ocorre porque as famílias ainda não realizaram o acompanhamento obrigatório de saúde exigido pelo programa.

O prazo para a atualização das informações segue até 31 de dezembro.

Situação atual em Feira de Santana:

  • Total de beneficiários: 133.719 pessoas;
  • Ainda não realizaram o acompanhamento: 69.216 famílias;
  • Percentual pendente: 51,76%.

Onde fazer o acompanhamento

As famílias devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima de casa — de preferência, onde já são atendidas.

Durante o atendimento, os profissionais verificam:

  • Peso, altura e vacinas de crianças menores de 7 anos;
  • Acompanhamento de mulheres entre 14 e 44 anos;
  • Consultas de pré-natal e data da última menstruação, no caso de gestantes.

Documentos necessários

Para atualizar as informações, o beneficiário deve apresentar:

  • Cartão do Bolsa Família;
  • Caderneta de vacinação das crianças;
  • Documentos pessoais (RG, CPF ou certidão de nascimento).

A SMS reforça que o acompanhamento é uma condicionalidade obrigatória do programa, voltada à promoção da saúde de crianças, mulheres e gestantes, e essencial para manter o benefício ativo.

x