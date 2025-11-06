Quase 70 mil famílias podem perder Bolsa Família em grande cidade baiana

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a situação ocorre porque as famílias ainda não realizaram o acompanhamento obrigatório de saúde - Foto: © Lyon Santos | MDS

Quase 70 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, podem perder o benefício ou ter o pagamento suspenso.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a situação ocorre porque as famílias ainda não realizaram o acompanhamento obrigatório de saúde exigido pelo programa.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O prazo para a atualização das informações segue até 31 de dezembro.

Situação atual em Feira de Santana:

Total de beneficiários: 133.719 pessoas;

Ainda não realizaram o acompanhamento: 69.216 famílias;

Percentual pendente: 51,76%.

Onde fazer o acompanhamento

As famílias devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima de casa — de preferência, onde já são atendidas.

Durante o atendimento, os profissionais verificam:

Peso, altura e vacinas de crianças menores de 7 anos;

Acompanhamento de mulheres entre 14 e 44 anos;

Consultas de pré-natal e data da última menstruação, no caso de gestantes.

Documentos necessários

Para atualizar as informações, o beneficiário deve apresentar:

Cartão do Bolsa Família;

Caderneta de vacinação das crianças;

Documentos pessoais (RG, CPF ou certidão de nascimento).

A SMS reforça que o acompanhamento é uma condicionalidade obrigatória do programa, voltada à promoção da saúde de crianças, mulheres e gestantes, e essencial para manter o benefício ativo.