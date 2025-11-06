ATENÇÃO!
Quase 70 mil famílias podem perder Bolsa Família em grande cidade baiana
Entenda o que é preciso fazer para não perder ou ter o benefício bloqueado
Por Leilane Teixeira
Quase 70 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, podem perder o benefício ou ter o pagamento suspenso.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a situação ocorre porque as famílias ainda não realizaram o acompanhamento obrigatório de saúde exigido pelo programa.
O prazo para a atualização das informações segue até 31 de dezembro.
Situação atual em Feira de Santana:
- Total de beneficiários: 133.719 pessoas;
- Ainda não realizaram o acompanhamento: 69.216 famílias;
- Percentual pendente: 51,76%.
Onde fazer o acompanhamento
As famílias devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima de casa — de preferência, onde já são atendidas.
Durante o atendimento, os profissionais verificam:
- Peso, altura e vacinas de crianças menores de 7 anos;
- Acompanhamento de mulheres entre 14 e 44 anos;
- Consultas de pré-natal e data da última menstruação, no caso de gestantes.
Documentos necessários
Para atualizar as informações, o beneficiário deve apresentar:
- Cartão do Bolsa Família;
- Caderneta de vacinação das crianças;
- Documentos pessoais (RG, CPF ou certidão de nascimento).
A SMS reforça que o acompanhamento é uma condicionalidade obrigatória do programa, voltada à promoção da saúde de crianças, mulheres e gestantes, e essencial para manter o benefício ativo.
