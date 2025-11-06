Menu
BAHIA
CERTIDÃO VENCIDA

Pastor contemplado em edital da Lei Aldir Blanc é desclassificado

Resultado já vinha sendo questionado por produtores culturais, que denunciam desvio de finalidade e direcionamento da Secult de Dias d´Ávila

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

06/11/2025 - 20:42 h
Produtores de cultura denunciam irregularidades em seleção de projetos no âmbito da Lei Aldir Blanc
Produtores de cultura denunciam irregularidades em seleção de projetos no âmbito da Lei Aldir Blanc

O pastor Eric Carvalho, qualificado como vencedor do edital Capacita Cultura da Secretaria de Cultura de Dias d´Ávila, foi declarado inabilitado após apresentar certidão negativa de débitos vencida.

O edital, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), já vinha sendo questionado por produtores culturais do município, que apontam favorecimento e questionam a inclusão de categorias incomuns em editais do gênero.

No dia 29 de setembro, o edital de convocação foi cancelado devido à 'necessidade de garantir a participação de candidatos ligados à música, artes cênicas, literatura e outros eventos de natureza gospel'.

Cancelamento de edital teve como propósito garantir a presença de candidatos ligados à cultura gospel
Cancelamento de edital teve como propósito garantir a presença de candidatos ligados à cultura gospel | Foto: Reprodução

Treinador de líderes

O edital 'Capacita Cultura' já havia levantado suspeitas ao contemplar 'empresas ou instituições com fins lucrativos' para capacitação de agentes culturais. Eric Carvalho da Silva tem uma empresa individual e, entre as atividades listadas no seu CNPJ estão produção de vídeos, agência de publicidade e aluguel de estrutura para eventos, sem nenhuma referência a atividades de ensino ou treinamento.

Desclassificação de pastor foi publicada no Diário Oficial de Dias d´Ávila de 5 de novembro
Desclassificação de pastor foi publicada no Diário Oficial de Dias d´Ávila de 5 de novembro | Foto: Reprodução

No instagram, Eric Carvalho tem 76,6 mil seguidores e se apresenta como cantor e 'treinador de líderes'. Também é coordenador de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular, a mesma da qual o secretário de cultura de Dias d´Ávila, o vereador licenciado Júlio da Silveira Reis Júnior (PSDB), conhecido como Junior de Araci, também é pastor.

Democratizando a cultura, desenvolvendo a Bahia!
Selo vai identificar comércio que preserva cultura de Salvador
Com investimento milionário, Cajazeiras vai ganhar centro cultural

Aldir Blanc Cultura DIas d'Ávila edital Eric Carvalho

