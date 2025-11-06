Pastor contemplado em edital da Lei Aldir Blanc é desclassificado

Produtores de cultura denunciam irregularidades em seleção de projetos no âmbito da Lei Aldir Blanc - Foto: Alan Rodrigues | AG. A TARDE

O pastor Eric Carvalho, qualificado como vencedor do edital Capacita Cultura da Secretaria de Cultura de Dias d´Ávila, foi declarado inabilitado após apresentar certidão negativa de débitos vencida.

O edital, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), já vinha sendo questionado por produtores culturais do município, que apontam favorecimento e questionam a inclusão de categorias incomuns em editais do gênero.

No dia 29 de setembro, o edital de convocação foi cancelado devido à 'necessidade de garantir a participação de candidatos ligados à música, artes cênicas, literatura e outros eventos de natureza gospel'.

Treinador de líderes

O edital 'Capacita Cultura' já havia levantado suspeitas ao contemplar 'empresas ou instituições com fins lucrativos' para capacitação de agentes culturais. Eric Carvalho da Silva tem uma empresa individual e, entre as atividades listadas no seu CNPJ estão produção de vídeos, agência de publicidade e aluguel de estrutura para eventos, sem nenhuma referência a atividades de ensino ou treinamento.

No instagram, Eric Carvalho tem 76,6 mil seguidores e se apresenta como cantor e 'treinador de líderes'. Também é coordenador de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular, a mesma da qual o secretário de cultura de Dias d´Ávila, o vereador licenciado Júlio da Silveira Reis Júnior (PSDB), conhecido como Junior de Araci, também é pastor.