POLÍTICA

Com investimento milionário, Cajazeiras vai ganhar centro cultural

Primeiro CEU da Cultura de Salvador será erguido em Cajazeiras VIII, com investimento de quase R$ 4 milhões e previsão de 14 meses para conclusão

Flávia Requião

Por Flávia Requião

28/09/2025 - 11:08 h | Atualizada em 29/09/2025 - 13:53
CEU da Cultura de Salvador
CEU da Cultura de Salvador -

O bairro de Cajazeiras VIII ganhará o primeiro CEU da Cultura de Salvador, um equipamento comunitário voltado à arte, cultura, esporte e cidadania. Localizado na Estrada da Paciência, o projeto terá investimento previsto de quase R$ 4 milhões e prazo estimado de execução de um ano e dois meses meses após a emissão da ordem de serviço.

O CEU da Cultura de Cajazeiras terá estrutura funcional, dividida em três áreas principais:

  • Áreas Administrativas: recepção, secretaria, área técnica, vestiário para funcionários e depósito técnico.
  • Áreas de Apoio: cantina, banheiros coletivos e acessíveis.
  • Áreas de Atividades Culturais: pátio coberto aberto, incubadora cultural, sala multiuso, estúdio de gravação, biblioteca e canto da leitura.

Para viabilizar a construção, no início deste mês o Governo do Estado da Bahia publicou a Licitação Presencial nº 057/25, com abertura marcada para 10 de novembro de 2025, visando contratar a empresa de engenharia responsável pela elaboração dos projetos executivos e pela execução das obras.

Veja imagens do projeto:

O que são CEUs da Cultura?

Os CEUs da Cultura são centros culturais de pequeno ou médio porte, de caráter comunitário, projetados com padrão arquitetônico voltado à oferta de serviços de arte, cultura, esporte e cidadania. Têm prioridade de construção em áreas vulneráveis, buscando democratizar o acesso à fruição e à produção artística.

O projeto é fruto de uma parceria entre o Governo da Bahia e o Ministério da Cultura do Governo Federal, com o objetivo de descentralizar equipamentos culturais no estado e promover desenvolvimento cultural, econômico e social.

Além da capital baiana, a previsão é contemplar mais 22 municípios, incluindo:

  • Jaguarari
  • Bom Jesus da Lapa
  • Macaúbas
  • Serra do Ramalho
  • Jeremoabo
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Teixeira de Freitas
  • Pojuca
  • Camaçari
  • São Desidério
  • Seabra
  • Maragogipe
  • Jequié
  • Simões Filho
  • Lauro de Freitas
  • Santo Amaro
  • Madre de Deus
  • Itiúba
  • Senhor do Bonfim
  • Dias D’Ávila
  • Juazeiro
  • Catu

O governo espera ainda nos próximos dias concluir a habilitação das demais sedes para início das obras, embora alguns municípios ainda tenham pendências documentais para formalização do uso do terreno.

Tags:

CAJAZEIRAS CEU da Cultura investimento cultural

