Com investimento milionário, Cajazeiras vai ganhar centro cultural

O bairro de Cajazeiras VIII ganhará o primeiro CEU da Cultura de Salvador, um equipamento comunitário voltado à arte, cultura, esporte e cidadania. Localizado na Estrada da Paciência, o projeto terá investimento previsto de quase R$ 4 milhões e prazo estimado de execução de um ano e dois meses meses após a emissão da ordem de serviço.

O CEU da Cultura de Cajazeiras terá estrutura funcional, dividida em três áreas principais:

Áreas Administrativas: recepção, secretaria, área técnica, vestiário para funcionários e depósito técnico.

recepção, secretaria, área técnica, vestiário para funcionários e depósito técnico. Áreas de Apoio: cantina, banheiros coletivos e acessíveis.

cantina, banheiros coletivos e acessíveis. Áreas de Atividades Culturais: pátio coberto aberto, incubadora cultural, sala multiuso, estúdio de gravação, biblioteca e canto da leitura.

Para viabilizar a construção, no início deste mês o Governo do Estado da Bahia publicou a Licitação Presencial nº 057/25, com abertura marcada para 10 de novembro de 2025, visando contratar a empresa de engenharia responsável pela elaboração dos projetos executivos e pela execução das obras.

Veja imagens do projeto:

O que são CEUs da Cultura?

Os CEUs da Cultura são centros culturais de pequeno ou médio porte, de caráter comunitário, projetados com padrão arquitetônico voltado à oferta de serviços de arte, cultura, esporte e cidadania. Têm prioridade de construção em áreas vulneráveis, buscando democratizar o acesso à fruição e à produção artística.

O projeto é fruto de uma parceria entre o Governo da Bahia e o Ministério da Cultura do Governo Federal, com o objetivo de descentralizar equipamentos culturais no estado e promover desenvolvimento cultural, econômico e social.

Além da capital baiana, a previsão é contemplar mais 22 municípios, incluindo:

Jaguarari

Bom Jesus da Lapa

Macaúbas

Serra do Ramalho

Jeremoabo

Luís Eduardo Magalhães

Teixeira de Freitas

Pojuca

Camaçari

São Desidério

Seabra

Maragogipe

Jequié

Simões Filho

Lauro de Freitas

Santo Amaro

Madre de Deus

Itiúba

Senhor do Bonfim

Dias D’Ávila

Juazeiro

Catu

O governo espera ainda nos próximos dias concluir a habilitação das demais sedes para início das obras, embora alguns municípios ainda tenham pendências documentais para formalização do uso do terreno.