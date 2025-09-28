POLÍTICA
Com investimento milionário, Cajazeiras vai ganhar centro cultural
Primeiro CEU da Cultura de Salvador será erguido em Cajazeiras VIII, com investimento de quase R$ 4 milhões e previsão de 14 meses para conclusão
Por Flávia Requião
O bairro de Cajazeiras VIII ganhará o primeiro CEU da Cultura de Salvador, um equipamento comunitário voltado à arte, cultura, esporte e cidadania. Localizado na Estrada da Paciência, o projeto terá investimento previsto de quase R$ 4 milhões e prazo estimado de execução de um ano e dois meses meses após a emissão da ordem de serviço.
O CEU da Cultura de Cajazeiras terá estrutura funcional, dividida em três áreas principais:
- Áreas Administrativas: recepção, secretaria, área técnica, vestiário para funcionários e depósito técnico.
- Áreas de Apoio: cantina, banheiros coletivos e acessíveis.
- Áreas de Atividades Culturais: pátio coberto aberto, incubadora cultural, sala multiuso, estúdio de gravação, biblioteca e canto da leitura.
Para viabilizar a construção, no início deste mês o Governo do Estado da Bahia publicou a Licitação Presencial nº 057/25, com abertura marcada para 10 de novembro de 2025, visando contratar a empresa de engenharia responsável pela elaboração dos projetos executivos e pela execução das obras.
Veja imagens do projeto:
| | |
O que são CEUs da Cultura?
Os CEUs da Cultura são centros culturais de pequeno ou médio porte, de caráter comunitário, projetados com padrão arquitetônico voltado à oferta de serviços de arte, cultura, esporte e cidadania. Têm prioridade de construção em áreas vulneráveis, buscando democratizar o acesso à fruição e à produção artística.
O projeto é fruto de uma parceria entre o Governo da Bahia e o Ministério da Cultura do Governo Federal, com o objetivo de descentralizar equipamentos culturais no estado e promover desenvolvimento cultural, econômico e social.
Além da capital baiana, a previsão é contemplar mais 22 municípios, incluindo:
- Jaguarari
- Bom Jesus da Lapa
- Macaúbas
- Serra do Ramalho
- Jeremoabo
- Luís Eduardo Magalhães
- Teixeira de Freitas
- Pojuca
- Camaçari
- São Desidério
- Seabra
- Maragogipe
- Jequié
- Simões Filho
- Lauro de Freitas
- Santo Amaro
- Madre de Deus
- Itiúba
- Senhor do Bonfim
- Dias D’Ávila
- Juazeiro
- Catu
O governo espera ainda nos próximos dias concluir a habilitação das demais sedes para início das obras, embora alguns municípios ainda tenham pendências documentais para formalização do uso do terreno.
