Lula participa de caminhada em homenagem ao MEC: "Viva a educação"

Lula - Foto: Divulgação/SECOM Governo Federal

O presidenteLuiz Inácio Lula da Silva (PT) participou na manhã deste domingo, 28, de uma prova de corrida e caminhada em comemoração aos 95 anos do MEC (Ministério da Educação), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Em vídeo nas redes sociais, o petista aparece caminhando e dando um recado. “Esta é a caminhada da soberania educacional do Brasil. Nós temos consciência que através da educação que a gente vai tornar o Brasil soberano para nunca mais ninguém dá palpite sobre o Brasil. Viva a educação brasileira, viva o MEC.”

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O evento começou por volta das 6h30 e contou com três modalidades, duas corridas e uma caminhada, ambas com no máximo 10km. Os percursos terão como largada e chegada o gramado central da Esplanada em frente ao bloco do ministério.

O presidente esteve ao lado dos ministros da Educação, Camilo Santana; da Saúde, Alexandre Padilha; da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; e de sua esposa, Janja da Silva.

