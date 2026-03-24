Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FRAUDE FINANCEIRA

Rui Costa diz que escândalo do Banco Master tem raiz no governo Bolsonaro

Ministro afirmou que corrupção começou após troca do comando do Banco Central

Ane Catarine

24/03/2026 - 10:10 h | Atualizada em 24/03/2026 - 10:52

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado Federal, Rui Costa (PT), afirmou na segunda-feira, 23, que o escândalo de corrupção envolvendo o Banco Master começou no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), responsável pela indicação do ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto em 2019.

Durante entrevista à TV Record, o petista disse que o que se vê neste momento são o que chamou de “disputas de narrativas falsas” relacionadas ao caso e que é necessário ir à raiz do problema para culpar as pessoas certas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
É preciso fazer uma pergunta: em que momento foi autorizado que Daniel Vorcaro comprasse um banco e virasse banqueiro? Para alguém virar banqueiro, não basta fazer um contrato, pois o Banco Central precisa autorizar
Rui Costa

Na ocasião, o ministo citou uma mudança de postura do Banco Central no governo Bolsonaro. Antes, segundo ele, a instituição havia vetado que o banqueiro comprasse o Banco Master, mas, após a gestão de Campos Neto, o entendimento foi alterado.

Vorcaro assumiu o controle do então Banco Máxima em 2018, finalizando a reestruturação e transformando-o no Banco Master entre 2019 e 2021.

“Em fevereiro de 2019, Vorcaro teve o pedido de compra do banco negado pelo Banco Central, que viu que ele não tinha dinheiro. Em outubro do mesmo ano, quando Campos Neto assumiu, mudou-se o parecer e a instituição autorizou ele a comprar o banco”, afirmou Rui.

O ministro questionou ainda o motivo da mudança de postura e afirmou que, nos anos seguintes, o que se viu foi o banco “dobrando de tamanho todos os anos”.

Papel do governo Lula

Segundo Rui, foi apenas em janeiro de 2025, quando Gabriel Galípolo assumiu a presidência do Banco Central, que as fraudes começaram a ser identificadas.

De acordo com o ministro, o dirigente indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou a liquidação do banco após constatar irregularidades.

“Lula indicou Gabriel Galípolo. Assim que ele assumiu, começou a enxergar problemas no balanço e montou uma auditoria, que constatou as irregularidades. Gabriel Galípolo foi responsável pela fiscalização e liquidação do Banco Master”, disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco MAster Jair Bolsonaro Rui Costa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

x