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INÉDITO

Caso Master: delação de Vorcaro pode envolver PF e PGR ao mesmo tempo

Banqueiro tenta fechar acordo para aliviar consequências da investigação no STF

Ane Catarine

Por Ane Catarine

19/03/2026 - 7:29 h

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Preso, Daniel Vorcaro quer fechar acordo de delação
Preso, Daniel Vorcaro quer fechar acordo de delação -

A defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, propôs ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, um modelo conjunto de delação premiada envolvendo a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR).

A ideia é que o acordo seja firmado com participação simultânea dos dois órgãos para evitar questionamentos futuros sobre a validade da delação.

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O formato, no entanto, é incomum e enfrenta obstáculos. PF e PGR historicamente disputam protagonismo nas investigações, o que pode dificultar um alinhamento entre as instituições.

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Segundo a CNN Brasil, Mendonça sinalizou de forma positiva à proposta apresentada pelo advogado José Luís de Oliveira Lima, o Juca.

Delação pode ampliar escândalo do Banco Master

No caso do Banco Master, a negociação para um acordo de delação premiada é considerada ainda mais complexa devido ao alcance das relações de Vorcaro, que envolvem diferentes setores políticos.

Isso exigiria coordenação direta entre defesa, PF, PGR e o próprio ministro Mendonça, algo que ainda não está consolidado.

Nos bastidores, a avaliação é que a delação deve focar em políticos e evitar menções a ministros do STF, como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

A estratégia leva em conta a possível resistência da PGR, comandada por Paulo Gonet, em validar acordos que atinjam diretamente integrantes da Corte.

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Banco MAster Daniel Vorcaro STF

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