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CASO BANCO MASTES

Ex-noiva de Vorcaro é convocada para depor na CPI do Crime Organizado

Martha Graeff teria recebido mais de US$ 100 milhões em bens

Ane Catarine

Por Ane Catarine

18/03/2026 - 11:13 h

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Martha Graeff foi convocada pela CPI do Crime Organizado
Martha Graeff foi convocada pela CPI do Crime Organizado -

A modelo Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi convocada para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado Federal. O colegiado aprovou o requerimento na manhã desta quarta-feira, 18, em meio aos desdobramentos das investigações sobre fraudes no banco liquidado.

Na semana passada, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS também aprovou a convocação da modelo, ampliando a pressão sobre o caso.

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Em geral, convocações em CPIs têm caráter obrigatório. Ainda assim, há casos de pessoas que conseguiram na Justiça o direito de não comparecer ou de permanecer em silêncio durante os depoimentos.

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Transferências e suspeitas

As convocações ocorrem após a divulgação de informações de que Daniel Vorcaro teria transferido bens para a ex-noiva que podem ultrapassar US$ 100 milhões, valor superior a R$ 520 milhões.

Mensagens trocadas entre os dois, entregues à CPMI do INSS, indicam que o empresário estruturou um mecanismo de proteção patrimonial nos Estados Unidos, conhecido como trust, em nome de Martha.

De acordo com as conversas, o principal bem vinculado ao trust seria uma mansão em Bay Point, em Miami, adquirida por US$ 86,5 milhões, o equivalente a mais de R$ 450 milhões.

Vorcaro também teria investido cerca de US$ 10 milhões na empresa Happy Aging, voltada para produtos de “envelhecimento saudável”, da qual Martha era sócia e fazia divulgação nas redes sociais.

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Tags:

Banco MAster cpi Martha Graeff

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