HOME > POLÍTICA
BANCO MASTER

Ex-namorada de Vorcaro vira alvo da CPMI do INSS

Influenciadora Martha Graeff foi convocada como testemunha após conversas entre ela e Vorcaro abordarem ações do banqueiro

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

10/03/2026 - 10:19 h

Influenciadora Martha Graeff
Influenciadora Martha Graeff -

A influenciadora Martha Graeff, ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, virou alvo da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga o escândalo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O senador Jorge Seif (PL-SC) protocolou, na segunda-feira, 9, um requerimento para que ela compareça ao colegiado e preste depoimento como testemunha.

Martha entrou na mira dos parlamentares da CPMI após conversas vazadas entre ela e Vorcaro revelarem ações do banqueiro junto a autoridades públicas. A data do depoimento ainda não foi marcada, mas ela pode ter de se explicar sobre:

  • Frequência e contexto dos contatos de Vorcaro com autoridades públicas;
  • Eventual realização de encontros e eventos sociais ou reservados com participação ou conhecimento de Martha;
  • Aquisição ou destinação de bens e despesas de alto valor mencionados nas conversas divulgadas entre ela e o banqueiro;
  • Localização e recuperação de bens indevidamente transferidos por Vorcaro a terceiros em ocultação patrimonial prejudicial a credores.

Desdobramentos e menções

Em conversas obtidas pela Polícia Federal (PF), Daniel Vorcaro revela a Martha desdobramentos envolvendo o banco, além de citar políticos influentes, como o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Em um dos trechos, de março de 2025, a também empresária questiona Vorcaro sobre as negociações da venda do Master para o BRB (Banco de Brasília).

“Alguma novidade aí? As coisas estão melhorando? Piorando? Iguais?”, perguntou Martha.

Em seguida, ela afirma que havia lido algo sobre a advogada Viviane Barci, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. “Agora estava lendo o negócio da Viviane Barci”, escreveu.

