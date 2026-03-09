Menu
CASO POLICIAL

Escândalo do Banco Master deve influenciar eleições, diz Motta

Presidente da Câmara afirmou que essa é uma tendência no Brasil

Ane Catarine

Por Ane Catarine

09/03/2026 - 10:04 h | Atualizada em 09/03/2026 - 10:15

Presidente da Câmara, Hugo Motta
Presidente da Câmara, Hugo Motta -

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou na manhã desta segunda-feira, 9, que o escândalo envolvendo o Banco Master deve influenciar as narrativas dos candidatos nas eleições deste ano.

Segundo ele, grandes operações policiais costumam ganhar contornos eleitorais e acabam sendo usadas politicamente.

Além do caso do Banco Master, Motta afirmou que outras operações também podem repercutir durante o período eleitoral, de acordo com a “conveniência” de cada grupo político.

“Já assistimos aqui no Brasil, em um passado recente, que esse tipo de operação acaba sendo tema das eleições. As narrativas passam a ser construídas de acordo com a conveniência do lado político ao qual a operação pode ter algum tipo de relação. Não vejo que o assunto será apenas esse, pois temos outras operações”, disse.

A declaração foi dada durante entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador, concedida por telefone. O presidente da Câmara está na capital baiana para receber a Medalha de Mérito “Deputado Luís Eduardo Magalhães”.

Câmara defende apuração imparcial

Ainda durante a entrevista, Motta afirmou que a Câmara acompanha os desdobramentos do caso Master e defende que o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Polícia Federal (PF) conduzam as investigações sem interferências.

A expectativa, segundo ele, é que o caso seja apurado de forma imparcial e que eventuais responsáveis sejam punidos.

“Temos que defender a apuração imparcial de todo e qualquer problema que exista no nosso país. No caso do Banco Master, temos observado que o próprio STF tem acompanhado de perto e tomado decisões importantes, como prisões preventivas, quebras de sigilo e mandados de busca e apreensão”, afirmou o presidente da Câmara.

“Não só o trabalho do Supremo, como também o da própria Polícia Federal, deve ocorrer sem nenhuma interferência, buscando, de forma correta, a eventual punição de quem tenha cometido algum tipo de ilícito”, concluiu.

