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REPROVAÇÃO

AtlasIntel: atuação do STF no caso Master é mal vista por brasileiros

Maioria das pessoas entrevistadas avaliam de forma negativa o desempenho da Suprema Corte

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

20/03/2026 - 17:14 h

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Plenário do STF.
Plenário do STF. -

Os brasileiros estão desconfiados da atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso envolvendo o processo do Banco Master, conforme mostra a pesquisa divulgada pela AtlasIntel nesta sexta-feira, 20.

De acordo com levantamento, a maioria das pessoas entrevistadas avaliam de forma negativa o desempenho da Suprema Corte no julgamento que envolve fraudes da instituição ao sistema financeiro nacional.

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Para 76,9%, fatores externos, como políticos, partidos e grupos poderosos, estão influenciando no julgamento. Outros 66,1% acreditam que há envolvimento direto de ministros do STF no caso, enquanto 49,3% acham que Dias Toffoli deveria sofrer impeachment por suspeitas de ligação com o banco.

Além disso, 53% avaliam que o processo de liquidação do Banco Master não deve ser julgado no STF. Em setembro do ano passado, o Banco Central (BC) decretou a liquidação do Master. Com isso, a autoridade financeira determinou o encerramento forçado das atividades da instituição devido à incapacidade de pagar dívidas e fraudes contábeis.

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Levantamento

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 2.090 pessoas, em caráter de Recrutamento Digital Aleatório (RDR), entre os dias 16 e 19 de março. O nível de confiança do levantamento é de 95%, e a margem de erro é de 2 (p.p.).

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AtlasIntel Banco MAster STF

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