Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA ELEITORAL

Um dia após deixar governo do Rio, Cláudio Castro pode ficar inelegível

TSE retoma nesta terça-feira, 24, julgamento contra o ex-governador

Ane Catarine

Por Ane Catarine

24/03/2026 - 7:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cláudio Castro pode ficar inelegível
Cláudio Castro pode ficar inelegível -

Um dia após renunciar ao cargo de governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) pode ficar inelegível. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma, nesta terça-feira, 24, o julgamento que pode fazer com que o político fique impossibilitado de participar de eleições por até oito anos.

A análise havia sido suspensa após pedido de vista do ministro Nunes Marques e será retomada com placar de 2 votos a 0 pela cassação do mandato e pela inelegibilidade.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A saída antecipada do cargo vinha sendo discutida nos bastidores como uma possível estratégia para evitar o seguimento do julgamento. Mesmo fora do cargo, no entanto, o processo segue normalmente.

O que está sendo julgado

O TSE analisa recursos contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), que absolveu Cláudio Castro e o então vice, Thiago Pampolha, das acusações relacionadas às eleições de 2022.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) aponta abuso de poder político e econômico, além de irregularidades em gastos de campanha e uso indevido da máquina pública.

Leia Também:

Cláudio Castro decide renunciar a cargo de governador do RJ; veja quem assume
TSE marca julgamento que pode cassar Cláudio Castro
Moraes se reúne com Cláudio Castro após megaoperação no Rio de Janeiro
Em encontro com Cláudio Castro, Moraes exige relatório sobre operação

As suspeitas envolvem a contratação de milhares de pessoas sem concurso e a execução de programas sociais com finalidade eleitoral.

De acordo com as investigações, as irregularidades teriam ocorrido na Fundação Ceperj, com cerca de 27 mil cargos temporários que teriam sido usados para empregar cabos eleitorais e fortalecer a campanha de reeleição de Castro em 2022.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cláudio Castro Rio de Janeiro TSE

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cláudio Castro pode ficar inelegível
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

Cláudio Castro pode ficar inelegível
Play

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

Cláudio Castro pode ficar inelegível
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

Cláudio Castro pode ficar inelegível
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

x