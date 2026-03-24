Um dia após deixar governo do Rio, Cláudio Castro pode ficar inelegível

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Cláudio Castro pode ficar inelegível - Foto: Agência Brasil/ Fernando Frazão

Um dia após renunciar ao cargo de governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) pode ficar inelegível. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma, nesta terça-feira, 24, o julgamento que pode fazer com que o político fique impossibilitado de participar de eleições por até oito anos.

A análise havia sido suspensa após pedido de vista do ministro Nunes Marques e será retomada com placar de 2 votos a 0 pela cassação do mandato e pela inelegibilidade.

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A saída antecipada do cargo vinha sendo discutida nos bastidores como uma possível estratégia para evitar o seguimento do julgamento. Mesmo fora do cargo, no entanto, o processo segue normalmente.

O que está sendo julgado

O TSE analisa recursos contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), que absolveu Cláudio Castro e o então vice, Thiago Pampolha, das acusações relacionadas às eleições de 2022.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) aponta abuso de poder político e econômico, além de irregularidades em gastos de campanha e uso indevido da máquina pública.

As suspeitas envolvem a contratação de milhares de pessoas sem concurso e a execução de programas sociais com finalidade eleitoral.

De acordo com as investigações, as irregularidades teriam ocorrido na Fundação Ceperj, com cerca de 27 mil cargos temporários que teriam sido usados para empregar cabos eleitorais e fortalecer a campanha de reeleição de Castro em 2022.